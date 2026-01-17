Acesse sua conta
Carta 'A Âncora' domina o Baralho Cigano deste sábado (17 de janeiro): firmeza chega após período de instabilidade

Leitura do dia fala sobre sustentação, permanência e construção de segurança emocional, prática e espiritual

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 08:19

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta que rege o Baralho Cigano deste sábado (17) é A Âncora. Ela surge como símbolo de estabilidade após fases de dúvida, oscilação ou insegurança. A energia do dia não é de pressa, mas de consolidação. O que foi escolhido recentemente começa a criar raízes, mesmo que ainda não esteja totalmente visível.

No campo emocional, A Âncora indica necessidade de segurança afetiva. É um dia propício para fortalecer vínculos verdadeiros, conversar com maturidade e perceber quem realmente permanece. Relações baseadas apenas em expectativa ou instabilidade tendem a perder força agora. O sentimento que resiste é aquele que oferece apoio e constância.

No aspecto prático, a carta aponta firmeza no trabalho e na vida material. Mesmo que o ritmo pareça lento, há avanço sólido. Projetos ganham sustentação, decisões recentes se confirmam e escolhas feitas com responsabilidade mostram que valem a pena. A Âncora lembra que constância constrói mais do que impulsos.

Espiritualmente, o recado é de enraizamento. O dia pede presença, aterramento e conexão com o agora. Buscar equilíbrio entre mente e corpo é essencial para não se perder em preocupações futuras. A Âncora também protege contra dispersão energética e reforça a importância de manter práticas que tragam estabilidade interior.

Mensagem do dia

Segurança não nasce da pressa, mas da constância. A carta A Âncora ensina que permanecer firme, mesmo em silêncio, é um ato de força espiritual. Hoje, confie no que está se sustentando aos poucos. O que é verdadeiro não se solta com facilidade.

