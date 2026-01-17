ASTROLOGIA

Anjo da Guarda deste sábado (17 de janeiro) anuncia força sobrenatural e virada interna para 4 signos

Mensagem fala sobre coragem emocional, libertação de pesos antigos e decisões que não podem mais ser adiadas

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 08:13

Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

A energia deste sábado (17) é intensa e pede posicionamento. O recado do Anjo da Guarda fala sobre encerramentos necessários, coragem para dizer não e fortalecimento interior. Não é um dia de empurrar sentimentos ou situações para depois. Para quatro signos, a mensagem espiritual chega de forma mais direta, convidando à maturidade emocional e à escolha do que realmente sustenta a alma.

Áries

O Anjo da Guarda de Áries fala sobre controle emocional e escolhas conscientes. Há uma força grande disponível, mas ela precisa ser usada com direção. Evite agir por impulso ou reagir a provocações. Hoje, o crescimento vem quando você escolhe a calma em vez do confronto. Uma decisão tomada com serenidade pode mudar o rumo de algo importante.

Câncer

Para Câncer, o recado é sobre desapego emocional. Algo que já cumpriu seu papel ainda ocupa espaço demais no coração. O Anjo da Guarda pede que você confie mais no que sente agora, não no que foi vivido antes. Soltar não é perder, é abrir caminho para uma fase mais leve e verdadeira.

Virgem

Virgem recebe uma mensagem forte sobre autoexigência. O Anjo da Guarda alerta que você tem cobrado demais de si e assumido responsabilidades que não são suas. Hoje é dia de colocar limites claros e respeitar o próprio tempo. Quando você se protege, tudo ao redor começa a se reorganizar.

Capricórnio

Para Capricórnio, o recado espiritual fala de fé no processo. Mesmo que os resultados ainda não estejam visíveis, há movimentos importantes acontecendo nos bastidores. O Anjo da Guarda reforça que persistir agora é essencial, mas sem endurecer o coração. Sensibilidade também é força.

