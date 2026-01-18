BBB 26

Exposição da esposa grávida, nudez, surto e assédio: relembre a breve (e caótica) passagem de Pedro pelo BBB 26

Participante teve uma trajetória cheia de episódios controversos dentro da casa e deixou o programa neste domingo (18)

Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:47

Pedro no BBB26 Crédito: Reprodução

A passagem de Pedro Henrique pelo Big Brother Brasil 26 entrou para a lista das mais conturbadas da edição. Desde que foi escolhido pelo público na Casa de Vidro e entrou oficialmente na casa, o brother se envolveu em uma sequência de episódios que geraram incômodo entre os participantes e forte repercussão negativa nas redes sociais.

Logo nos primeiros dias de confinamento, Pedro passou a chamar atenção por repetir inúmeras vezes que havia traído a esposa, que está grávida, no passado. O tema foi trazido à tona em diferentes conversas, mesmo quando outros brothers demonstravam desconforto. A insistência acabou se tornando uma marca de sua trajetória e rendeu críticas do público, que passou a questionar a exposição excessiva da vida pessoal no jogo.

Com o avanço dos dias, os conflitos se intensificaram. Pedro protagonizou discussões acaloradas, levantou a voz e chegou a gritar pela casa em momentos de tensão com outros participantes. As reações exaltadas contribuíram para o desgaste de sua imagem e para o afastamento de aliados dentro do confinamento.

Outro episódio que marcou sua passagem foi um descuido durante a rotina da casa, quando Pedro apareceu completamente nu em uma transmissão do programa. A cena viralizou rapidamente nas redes sociais e rendeu ao participante o apelido de “amendoim”, usado de forma recorrente por internautas em tom de deboche. O episódio ampliou a repercussão negativa em torno do brother e reforçou a percepção de falta de limites dentro do reality.

Pedro também se envolveu em uma confusão com Juliano Floss após derramar própolis e sujar um casaco levado para o programa que tinha o cheiro de Marina Sena. O episódio gerou uma discussão intensa entre os dois, com clima pesado na casa e grande repercussão fora dela. A situação foi vista por outros participantes como mais um sinal de descuido e desrespeito nas relações dentro do jogo.

A trajetória, já marcada por polêmicas, teve um desfecho ainda mais grave neste domingo (18). Pedro decidiu apertar o botão de desistência e deixar o BBB 26 após a participante Jordana relatar que foi assediada por ele. Segundo o relato, o brother tentou beijá-la à força dentro da despensa, o que gerou indignação entre os confinados e acendeu um alerta sobre limites de comportamento no reality.