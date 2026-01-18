Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Exposição da esposa grávida, nudez, surto e assédio: relembre a breve (e caótica) passagem de Pedro pelo BBB 26

Participante teve uma trajetória cheia de episódios controversos dentro da casa e deixou o programa neste domingo (18)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:47

Pedro no BBB26
Pedro no BBB26 Crédito: Reprodução

A passagem de Pedro Henrique pelo Big Brother Brasil 26 entrou para a lista das mais conturbadas da edição. Desde que foi escolhido pelo público na Casa de Vidro e entrou oficialmente na casa, o brother se envolveu em uma sequência de episódios que geraram incômodo entre os participantes e forte repercussão negativa nas redes sociais.

Logo nos primeiros dias de confinamento, Pedro passou a chamar atenção por repetir inúmeras vezes que havia traído a esposa, que está grávida, no passado. O tema foi trazido à tona em diferentes conversas, mesmo quando outros brothers demonstravam desconforto. A insistência acabou se tornando uma marca de sua trajetória e rendeu críticas do público, que passou a questionar a exposição excessiva da vida pessoal no jogo.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força

BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força

Imagem - Esposa de Pedro quebra o silêncio sobre traição e se irrita com exposição feita pelo marido

Esposa de Pedro quebra o silêncio sobre traição e se irrita com exposição feita pelo marido

Imagem - BBB 26: Pedro vira alvo de piada nas redes sociais e ganha apelido inusitado: 'Amendoim'

BBB 26: Pedro vira alvo de piada nas redes sociais e ganha apelido inusitado: 'Amendoim'

Com o avanço dos dias, os conflitos se intensificaram. Pedro protagonizou discussões acaloradas, levantou a voz e chegou a gritar pela casa em momentos de tensão com outros participantes. As reações exaltadas contribuíram para o desgaste de sua imagem e para o afastamento de aliados dentro do confinamento.

Outro episódio que marcou sua passagem foi um descuido durante a rotina da casa, quando Pedro apareceu completamente nu em uma transmissão do programa. A cena viralizou rapidamente nas redes sociais e rendeu ao participante o apelido de “amendoim”, usado de forma recorrente por internautas em tom de deboche. O episódio ampliou a repercussão negativa em torno do brother e reforçou a percepção de falta de limites dentro do reality.

Pedro também se envolveu em uma confusão com Juliano Floss após derramar própolis e sujar um casaco levado para o programa que tinha o cheiro de Marina Sena. O episódio gerou uma discussão intensa entre os dois, com clima pesado na casa e grande repercussão fora dela. A situação foi vista por outros participantes como mais um sinal de descuido e desrespeito nas relações dentro do jogo.

Pedro, participante do BBB 26

Esposa de Pedro se pronuncia após participante do BBB revelar traição por Reprodução/Instagram
Pedro e Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 11
Esposa de Pedro se pronuncia após participante do BBB revelar traição por Reprodução/Instagram

A trajetória, já marcada por polêmicas, teve um desfecho ainda mais grave neste domingo (18). Pedro decidiu apertar o botão de desistência e deixar o BBB 26 após a participante Jordana relatar que foi assediada por ele. Segundo o relato, o brother tentou beijá-la à força dentro da despensa, o que gerou indignação entre os confinados e acendeu um alerta sobre limites de comportamento no reality.

Leia mais

Imagem - Pedro volta a dizer que traiu esposa e leva bronca de Jonas no BBB 26: 'Se ela sabe, não precisa espalhar'

Pedro volta a dizer que traiu esposa e leva bronca de Jonas no BBB 26: 'Se ela sabe, não precisa espalhar'

Imagem - Ex-namorada de Pedro, do BBB 26, acusa brother de traições, humilhações e agressões: 'Um inferno'

Ex-namorada de Pedro, do BBB 26, acusa brother de traições, humilhações e agressões: 'Um inferno'

Imagem - BBB 26: Pedro surta, diz ser perseguido na casa e confessa que já traiu a esposa

BBB 26: Pedro surta, diz ser perseguido na casa e confessa que já traiu a esposa

Poucas horas depois do episódio, Pedro deixou oficialmente a casa mais vigiada do país. Com isso, sua passagem pelo BBB 26 terminou marcada por falas repetidas, conflitos constantes, episódios constrangedores e uma saída antecipada que se tornou um dos momentos mais polêmicos da edição.

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força

BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força
Imagem - Dinheiro à vista? 3 signos podem ter surpresas e clareza sobre lucros ainda hoje (18 de janeiro)

Dinheiro à vista? 3 signos podem ter surpresas e clareza sobre lucros ainda hoje (18 de janeiro)
Imagem - Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
03

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro