TV

Esposa de Pedro quebra o silêncio sobre traição e se irrita com exposição feita pelo marido

Rayne Luiza diz que episódio foi superado no início do namoro e afirma que não faria sentido usar o reality como estratégia

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:11

Esposa falou pela primeira vez Crédito: Reprodução

Fora da casa do BBB 26, Rayne Luiza, esposa de Pedro, decidiu se manifestar pela primeira vez após a repercussão de comentários envolvendo a vida pessoal do casal. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela falou sobre a traição mencionada repetidamente pelo brother no programa e negou que o assunto faça parte de qualquer estratégia combinada.

Pedro, participante do BBB 26 1 de 11

Desde o início do reality, Pedro tem citado diversas vezes que traiu a esposa no passado e que foi perdoado. A insistência no tema chamou a atenção do público e de outros participantes. Segundo Rayne, o episódio aconteceu no começo do relacionamento e já havia sido resolvido antes da entrada dele no BBB.

“Isso aconteceu no início do nosso namoro. Não foi combinado, como muitos de vocês estão achando. Não foi jogada de marketing”, afirmou. Ela disse ainda que se surpreendeu com a frequência com que o assunto voltou a ser citado e levantou a hipótese de que o próprio Pedro ainda não tenha elaborado completamente a situação.

Rayne também negou que a exposição da traição tenha como objetivo dar visibilidade a ela fora do programa. Para a esposa do participante, a ideia não faz sentido diante do prêmio em jogo. "Era um negócio que já tinha sido superado, já tinha sido resolvido, a vida seguiu e isso ainda continua.... Eu não sei se é alguma coisa que tá acontecendo, ou se ele não se perdoou [...] Eu não sei se alguém em sã consciência abriria mão de um prêmio de R$ 6 milhões para ficar deixando a mulher famosa na internet".

Além da polêmica sobre a traição, Rayne comentou boatos que surgiram nas redes sociais questionando sua gravidez. Dentro da casa, Pedro já disse que a filha do casal deve nascer em março e que ele corre o risco de perder o parto caso siga no reality. Diante das dúvidas levantadas por internautas, Rayne afirmou que a gestação é real e falou sobre o impacto emocional das acusações.

“Tem muita gente falando que eu não estou grávida. A gravidez mexeu muito com a minha autoestima, com meu corpo e com meus hormônios. Eu realmente estou grávida”, disse. Ela contou que tem evitado postar fotos e que pediu até para familiares retirarem imagens publicadas recentemente.