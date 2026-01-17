Acesse sua conta
BBB 26: Jonas Sulzbach vence primeira Prova do Anjo e escolhe brother para o Castigo do Monstro

Brother garante imunidade para aliado, recebe estalecas e amplia poder na formação do primeiro Paredão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 18:44

Jonas
Jonas Crédito: Reprodução

O modelo Jonas Sulzbach venceu, neste sábado (17), a primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26. A disputa foi realizada em duplas e terminou com vitória de Jonas na etapa final individual, garantindo ao brother o colar do Anjo, o direito de imunizar um participante e acesso a uma dinâmica extra que pode render uma segunda imunidade na semana.

A conquista coloca Jonas em posição estratégica logo no início do jogo, já que o Anjo interfere diretamente na formação do primeiro Paredão da temporada. “Parabéns, Jonas. Primeiro Anjo do BBB 26!”, anunciou Tadeu Schmidt durante o programa.

Prova foi disputada em duplas

A dinâmica contou com a participação de 18 brothers. O Líder Alberto Cowboy ficou de fora, assim como Jordana, que não participou após sorteio. Jonas formou dupla com Sarah Andrade e os dois avançaram até a fase decisiva com o melhor tempo da primeira etapa.

Na prova, enquanto um participante percorria um circuito em busca de códigos de barras, o outro permanecia em uma sala de montagem, responsável por posicionar corretamente chocolates conforme as instruções recebidas. Qualquer erro eliminava a dupla automaticamente. Após vencer a fase inicial ao lado de Sarah, Jonas disputou sozinho a etapa final e saiu vencedor.

Benefícios do Anjo

Além do tradicional Almoço do Anjo e do poder de imunizar um aliado, Jonas recebeu 500 estalecas. Outro diferencial desta semana é a possibilidade de conquistar uma segunda imunidade por meio de uma dinâmica anunciada anteriormente pelo programa.

No Cartola BBB, a vitória também rendeu pontos aos jogadores que escalaram Jonas, com 45 pontos pela conquista da prova.

Marcelo recebe o Castigo do Monstro

Logo após vencer a disputa, Jonas escolheu Marcelo para cumprir o Castigo do Monstro da semana. Segundo o brother, o castigo consiste em retirar água de um barco furado, enchendo baldes até uma marca determinada dentro de um tempo limite.

Quando a música do Monstro tocar, o participante deverá ir até a despensa, pegar o recipiente e entrar no barco. Caso não consiga cumprir a tarefa dentro do tempo, permanecerá no local até a próxima rodada.

Ao justificar a escolha, Jonas afirmou que a decisão foi baseada em atitudes do colega dentro da casa e em situações anteriores do jogo.

Semana decisiva no BBB 26

A vitória do Anjo acontece em meio a uma semana movimentada no reality. Aline Campos já foi indicada após Marcelo atender o Big Fone e puxou Ana Paula Renault no contragolpe. As duas ainda disputam a Prova Bate e Volta.

Além disso, Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane receberam a pulseira da Mira do Líder, entregue por Alberto Cowboy. Um deles ainda será indicado para completar o Paredão triplo. A formação oficial acontece neste domingo (18). A eliminação está marcada para a terça-feira (20).

Tags:

bbb 26 Jonas Sulzbach

