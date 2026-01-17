Horas antes de morrer, Alan Sanches falou sobre calor intenso em caminhada de 10 horas na Lavagem do Bonfim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:54
Horas antes de morrer, o deputado estadual Alan Sanches usou as redes sociais para comentar a participação na Lavagem do Bonfim. Em um vídeo publicado no Instagram, ele relatou que caminhou por cerca de 10 horas durante o tradicional cortejo religioso em Salvador.
Na gravação, Alan contou que saiu por volta das 7h30 da manhã e só chegou em casa às 17h, após percorrer todo o trajeto. Segundo ele, o grupo iniciou a caminhada ainda na região da Conceição da Praia e enfrentou sol forte e desgaste físico ao longo do percurso.
“Fala, minha turma, ontem foi Bonfim, hoje eu estou aqui, desde cedo, desde as 7 horas da manhã já estou aqui atendendo. Mas o que eu fiquei sabendo é que teve muita gente que não aguentou essa caminhada. Nós, nosso grupo todo, saímos às 7h30 ali da Conceição da Praia e só cheguei em casa às 5 horas da tarde. A caminhada foi muito longa, foi dura, o sol estava muito quente, mas aqui é couro grosso”, disse o parlamentar no vídeo.
Ainda na publicação, Alan destacou que, mesmo após o esforço da caminhada, já estava trabalhando desde cedo no dia seguinte, reforçando a rotina intensa. O tom da fala foi descontraído e bem-humorado, sem menção a qualquer problema de saúde.
Alan Sanches
Horas depois, na madrugada deste sábado (17), Alan Sanches morreu após sofrer um infarto, segundo informações confirmadas por pessoas próximas. A publicação foi um dos últimos registros públicos do deputado.