Horas antes de morrer, Alan Sanches falou sobre calor intenso em caminhada de 10 horas na Lavagem do Bonfim

Deputado publicou vídeo nas redes sociais falando do percurso longo, do calor intenso e da rotina de trabalho após o evento

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:54

Alan Sanches
Alan Sanches

Horas antes de morrer, o deputado estadual Alan Sanches usou as redes sociais para comentar a participação na Lavagem do Bonfim. Em um vídeo publicado no Instagram, ele relatou que caminhou por cerca de 10 horas durante o tradicional cortejo religioso em Salvador.

Na gravação, Alan contou que saiu por volta das 7h30 da manhã e só chegou em casa às 17h, após percorrer todo o trajeto. Segundo ele, o grupo iniciou a caminhada ainda na região da Conceição da Praia e enfrentou sol forte e desgaste físico ao longo do percurso.

“Fala, minha turma, ontem foi Bonfim, hoje eu estou aqui, desde cedo, desde as 7 horas da manhã já estou aqui atendendo. Mas o que eu fiquei sabendo é que teve muita gente que não aguentou essa caminhada. Nós, nosso grupo todo, saímos às 7h30 ali da Conceição da Praia e só cheguei em casa às 5 horas da tarde. A caminhada foi muito longa, foi dura, o sol estava muito quente, mas aqui é couro grosso”, disse o parlamentar no vídeo.

Ainda na publicação, Alan destacou que, mesmo após o esforço da caminhada, já estava trabalhando desde cedo no dia seguinte, reforçando a rotina intensa. O tom da fala foi descontraído e bem-humorado, sem menção a qualquer problema de saúde.

Horas depois, na madrugada deste sábado (17), Alan Sanches morreu após sofrer um infarto, segundo informações confirmadas por pessoas próximas. A publicação foi um dos últimos registros públicos do deputado.

