Carta escrita por viúva viraliza após acidente fatal com time de futebol

Mensagem de despedida ganhou repercussão nas redes sociais depois de acidente com ônibus do Águia de Marabá

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15:04

A carta escrita por Tailane Borges para receber o marido, o preparador físico Hecton Alves, emocionou as redes sociais após a confirmação da morte do profissional. O texto, marcado por saudade, orgulho e declarações de amor, foi publicado depois da tragédia e nunca chegou a ser lido por ele.

Na mensagem, Tailane fala do reencontro que não aconteceu e menciona os dois filhos do casal, citados como parte da espera pela volta do pai. A frase “Meu bem, seja muito bem-vindo de volta para casa” acabou se tornando um símbolo da dor da perda e da despedida interrompida.

A publicação teve grande repercussão entre amigos, seguidores e profissionais ligados ao futebol, que prestaram homenagens e manifestaram solidariedade à família. O texto foi compartilhado como um retrato do impacto emocional causado pela morte de Hecton, integrante da comissão técnica do Águia de Marabá.

Hecton Alves morreu na quinta-feira (15) em um acidente envolvendo o ônibus que transportava a delegação sub-20 do clube, em Crixás do Tocantins. A equipe retornava para Marabá, no Pará, após a eliminação na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos pênaltis, contra o Juventude.

Segundo informações divulgadas pelo clube, o ônibus colidiu com um caminhão parado na rodovia sem sinalização. No mesmo acidente, o técnico da equipe sub-20, Ronan Teyzer, ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital, onde segue recebendo atendimento médico.