Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta escrita por viúva viraliza após acidente fatal com time de futebol

Mensagem de despedida ganhou repercussão nas redes sociais depois de acidente com ônibus do Águia de Marabá

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15:04

Hecton Alves
Hecton Alves Crédito: Reprodução

A carta escrita por Tailane Borges para receber o marido, o preparador físico Hecton Alves, emocionou as redes sociais após a confirmação da morte do profissional. O texto, marcado por saudade, orgulho e declarações de amor, foi publicado depois da tragédia e nunca chegou a ser lido por ele.

Na mensagem, Tailane fala do reencontro que não aconteceu e menciona os dois filhos do casal, citados como parte da espera pela volta do pai. A frase “Meu bem, seja muito bem-vindo de volta para casa” acabou se tornando um símbolo da dor da perda e da despedida interrompida.

Hecton Alves

Hecton Alves por Reprodução
Hecton Alves por Reprodução
Time sub-20 do Águia de Marabá por Jogada10
Acidente com ônibus do Águia de Marabá por Jogada10
1 de 4
Hecton Alves por Reprodução

A publicação teve grande repercussão entre amigos, seguidores e profissionais ligados ao futebol, que prestaram homenagens e manifestaram solidariedade à família. O texto foi compartilhado como um retrato do impacto emocional causado pela morte de Hecton, integrante da comissão técnica do Águia de Marabá.

Hecton Alves morreu na quinta-feira (15) em um acidente envolvendo o ônibus que transportava a delegação sub-20 do clube, em Crixás do Tocantins. A equipe retornava para Marabá, no Pará, após a eliminação na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos pênaltis, contra o Juventude.

Leia mais

Imagem - Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Imagem - Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

Imagem - O que o presidente do São Paulo fez para sofrer impeachment? entenda

O que o presidente do São Paulo fez para sofrer impeachment? entenda

Segundo informações divulgadas pelo clube, o ônibus colidiu com um caminhão parado na rodovia sem sinalização. No mesmo acidente, o técnico da equipe sub-20, Ronan Teyzer, ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital, onde segue recebendo atendimento médico.

Em nota oficial, o Águia de Marabá informou que nenhum atleta sofreu ferimentos graves e prestou solidariedade à família de Hecton Alves. Clubes como o Bahia também se manifestaram em homenagem ao preparador físico, reforçando mensagens de apoio neste momento de luto.

Mais recentes

Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar e o dinheiro aparecer a partir deste sábado (17 de janeiro)

3 signos veem a vida finalmente melhorar e o dinheiro aparecer a partir deste sábado (17 de janeiro)
Imagem - Livro espírita 'Violetas na Janela' vai virar série animada com 27 episódios

Livro espírita 'Violetas na Janela' vai virar série animada com 27 episódios
Imagem - Dita e Candinho brigam: Saiba o motivo da discussão do casal em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (17)

Dita e Candinho brigam: Saiba o motivo da discussão do casal em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (17)

MAIS LIDAS

Imagem - Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato
01

Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato

Imagem - Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas
02

Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Imagem - Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos
03

Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos

Imagem - Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador
04

Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador