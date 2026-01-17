Carta escrita por viúva viraliza após acidente fatal com time de futebol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15:04
A carta escrita por Tailane Borges para receber o marido, o preparador físico Hecton Alves, emocionou as redes sociais após a confirmação da morte do profissional. O texto, marcado por saudade, orgulho e declarações de amor, foi publicado depois da tragédia e nunca chegou a ser lido por ele.
Na mensagem, Tailane fala do reencontro que não aconteceu e menciona os dois filhos do casal, citados como parte da espera pela volta do pai. A frase “Meu bem, seja muito bem-vindo de volta para casa” acabou se tornando um símbolo da dor da perda e da despedida interrompida.
Hecton Alves
A publicação teve grande repercussão entre amigos, seguidores e profissionais ligados ao futebol, que prestaram homenagens e manifestaram solidariedade à família. O texto foi compartilhado como um retrato do impacto emocional causado pela morte de Hecton, integrante da comissão técnica do Águia de Marabá.
Hecton Alves morreu na quinta-feira (15) em um acidente envolvendo o ônibus que transportava a delegação sub-20 do clube, em Crixás do Tocantins. A equipe retornava para Marabá, no Pará, após a eliminação na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos pênaltis, contra o Juventude.
Segundo informações divulgadas pelo clube, o ônibus colidiu com um caminhão parado na rodovia sem sinalização. No mesmo acidente, o técnico da equipe sub-20, Ronan Teyzer, ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital, onde segue recebendo atendimento médico.
Em nota oficial, o Águia de Marabá informou que nenhum atleta sofreu ferimentos graves e prestou solidariedade à família de Hecton Alves. Clubes como o Bahia também se manifestaram em homenagem ao preparador físico, reforçando mensagens de apoio neste momento de luto.