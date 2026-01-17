FUTEBOL

O que o presidente do São Paulo fez para sofrer impeachment? entenda

Vice Harry Massis Júnior assume comando do clube enquanto decisão final será tomada pelos sócios

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:21

Júlio Casares, presidente do São Paulo Crédito: Divulgação/São Paulo

O presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, foi afastado do cargo após o Conselho Deliberativo do clube aprovar, na noite desta sexta-feira (16), a abertura do processo de impeachment. Ao todo, 188 conselheiros votaram a favor do afastamento, número superior aos dois terços necessários, contra 45 votos contrários e dois em branco.

Com a decisão, Casares deixa a presidência de forma preventiva até que o impeachment seja analisado em Assembleia Geral com os sócios, o que deve ocorrer em até 30 dias. Caso a destituição seja confirmada, ele perde definitivamente o mandato.

10 séries para quem é fã de futebol 1 de 10

O vice-presidente Harry Massis Júnior, de 80 anos, assumiu imediatamente o comando do clube. Em pronunciamento após a votação, ele afirmou que o São Paulo vive um momento delicado, citou investigações em andamento e disse que a prioridade será preservar a instituição, com responsabilidade e transparência.

O processo de impeachment foi motivado, principalmente, por denúncias envolvendo a exploração irregular de um camarote do estádio do Morumbis, reveladas em reportagem no fim de 2025. Áudios apontam participação de ex-diretores do clube em um esquema de venda ilegal do espaço durante um show, o que levou à abertura de investigações no Ministério Público.

10 filmes para quem é fã de futebol 1 de 10

Além desse episódio, apurações também investigam movimentações financeiras suspeitas, incluindo depósitos em dinheiro nas contas de Casares e saques realizados nas contas do clube ao longo dos últimos anos.