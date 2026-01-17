Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:21
O presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, foi afastado do cargo após o Conselho Deliberativo do clube aprovar, na noite desta sexta-feira (16), a abertura do processo de impeachment. Ao todo, 188 conselheiros votaram a favor do afastamento, número superior aos dois terços necessários, contra 45 votos contrários e dois em branco.
Com a decisão, Casares deixa a presidência de forma preventiva até que o impeachment seja analisado em Assembleia Geral com os sócios, o que deve ocorrer em até 30 dias. Caso a destituição seja confirmada, ele perde definitivamente o mandato.
10 séries para quem é fã de futebol
O vice-presidente Harry Massis Júnior, de 80 anos, assumiu imediatamente o comando do clube. Em pronunciamento após a votação, ele afirmou que o São Paulo vive um momento delicado, citou investigações em andamento e disse que a prioridade será preservar a instituição, com responsabilidade e transparência.
O processo de impeachment foi motivado, principalmente, por denúncias envolvendo a exploração irregular de um camarote do estádio do Morumbis, reveladas em reportagem no fim de 2025. Áudios apontam participação de ex-diretores do clube em um esquema de venda ilegal do espaço durante um show, o que levou à abertura de investigações no Ministério Público.
10 filmes para quem é fã de futebol
Além desse episódio, apurações também investigam movimentações financeiras suspeitas, incluindo depósitos em dinheiro nas contas de Casares e saques realizados nas contas do clube ao longo dos últimos anos.
A reunião que decidiu pelo afastamento ocorreu de forma híbrida e foi acompanhada por protestos de torcedores nos arredores da sede do São Paulo, com pedidos de saída da atual diretoria.