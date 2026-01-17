Acesse sua conta
O que o presidente do São Paulo fez para sofrer impeachment? entenda

Vice Harry Massis Júnior assume comando do clube enquanto decisão final será tomada pelos sócios

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:21

Júlio Casares, presidente do São Paulo
Júlio Casares, presidente do São Paulo Crédito: Divulgação/São Paulo

O presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, foi afastado do cargo após o Conselho Deliberativo do clube aprovar, na noite desta sexta-feira (16), a abertura do processo de impeachment. Ao todo, 188 conselheiros votaram a favor do afastamento, número superior aos dois terços necessários, contra 45 votos contrários e dois em branco.

Com a decisão, Casares deixa a presidência de forma preventiva até que o impeachment seja analisado em Assembleia Geral com os sócios, o que deve ocorrer em até 30 dias. Caso a destituição seja confirmada, ele perde definitivamente o mandato.

O vice-presidente Harry Massis Júnior, de 80 anos, assumiu imediatamente o comando do clube. Em pronunciamento após a votação, ele afirmou que o São Paulo vive um momento delicado, citou investigações em andamento e disse que a prioridade será preservar a instituição, com responsabilidade e transparência.

O processo de impeachment foi motivado, principalmente, por denúncias envolvendo a exploração irregular de um camarote do estádio do Morumbis, reveladas em reportagem no fim de 2025. Áudios apontam participação de ex-diretores do clube em um esquema de venda ilegal do espaço durante um show, o que levou à abertura de investigações no Ministério Público.

Além desse episódio, apurações também investigam movimentações financeiras suspeitas, incluindo depósitos em dinheiro nas contas de Casares e saques realizados nas contas do clube ao longo dos últimos anos.

A reunião que decidiu pelo afastamento ocorreu de forma híbrida e foi acompanhada por protestos de torcedores nos arredores da sede do São Paulo, com pedidos de saída da atual diretoria.

