Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarifas de ônibus intermunicipais ficam mais caras na Bahia a partir deste sábado (17)

Reajuste atinge linhas de longa distância, semiurbanas e tarifa de embarque nos terminais rodoviários

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:01

Movimento na rodoviária neste São João
Movimento na rodoviária neste São João Crédito: Marina Silva/ CORREIO

As tarifas de ônibus intermunicipais vão subir na Bahia a partir deste sábado (17). O reajuste foi divulgado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia e oficializado em resoluções publicadas no Diário Oficial do Estado na quinta-feira (15).

No transporte rodoviário intermunicipal, o aumento será de 6,28% para as linhas de longa distância e também para as linhas da região metropolitana que partem de terminais rodoviários. Já as linhas semiurbanas fora da Região Metropolitana de Salvador terão reajuste maior, de 8,44%. Os novos valores variam conforme o destino.

Veja como está ficando a Nova Rodoviária de Salvador

Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 9
Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO

Além das passagens, a tarifa de embarque nos terminais rodoviários também será reajustada. O aumento previsto é de 5,17%, igualmente válido a partir deste sábado. Crianças de até cinco anos seguem isentas da cobrança.

Com a atualização, os valores da tarifa de embarque passam a ser de R$ 9,08 para viagens interestaduais, R$ 3,75 para viagens intermunicipais e R$ 1,55 para viagens intermunicipais metropolitanas.

Leia mais

Imagem - Saiba quando começa o atendimento do SAC na nova Rodoviária de Salvador

Saiba quando começa o atendimento do SAC na nova Rodoviária de Salvador

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Segundo a Agerba, os reajustes consideram custos operacionais do sistema de transporte e seguem critérios técnicos previstos nos contratos de concessão e regulação do serviço.

Tags:

Ônibus Rodoviária

Mais recentes

Imagem - Dia de folga: veja sete lugares em Salvador que oferecem opções de day use

Dia de folga: veja sete lugares em Salvador que oferecem opções de day use
Imagem - Bloco Alfabeta leva samba LGBTQIAPN+ às ruas de Salvador neste sábado (17)

Bloco Alfabeta leva samba LGBTQIAPN+ às ruas de Salvador neste sábado (17)
Imagem - Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador

Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Maria, a menina que vendia amendoim e cresceu nas noites do Rio Vermelho
01

Quem é Maria, a menina que vendia amendoim e cresceu nas noites do Rio Vermelho

Imagem - Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa
02

Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Imagem - 3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista
03

3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista

Imagem - BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão
04

BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão