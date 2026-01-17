VAI SUBIR

Tarifas de ônibus intermunicipais ficam mais caras na Bahia a partir deste sábado (17)

Reajuste atinge linhas de longa distância, semiurbanas e tarifa de embarque nos terminais rodoviários

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:01

Movimento na rodoviária neste São João Crédito: Marina Silva/ CORREIO

As tarifas de ônibus intermunicipais vão subir na Bahia a partir deste sábado (17). O reajuste foi divulgado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia e oficializado em resoluções publicadas no Diário Oficial do Estado na quinta-feira (15).

No transporte rodoviário intermunicipal, o aumento será de 6,28% para as linhas de longa distância e também para as linhas da região metropolitana que partem de terminais rodoviários. Já as linhas semiurbanas fora da Região Metropolitana de Salvador terão reajuste maior, de 8,44%. Os novos valores variam conforme o destino.

Veja como está ficando a Nova Rodoviária de Salvador 1 de 9

Além das passagens, a tarifa de embarque nos terminais rodoviários também será reajustada. O aumento previsto é de 5,17%, igualmente válido a partir deste sábado. Crianças de até cinco anos seguem isentas da cobrança.

Com a atualização, os valores da tarifa de embarque passam a ser de R$ 9,08 para viagens interestaduais, R$ 3,75 para viagens intermunicipais e R$ 1,55 para viagens intermunicipais metropolitanas.