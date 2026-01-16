SERVIÇO

Saiba quando começa o atendimento do SAC na nova Rodoviária de Salvador

SAC passará a contar com 93 unidades de atendimento na Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:14

Joá Souza/GOVBA Crédito: Joá Souza/GOVBA

O novo posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) na Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, será inaugurado na segunda-feira (19), às 8h30. O atendimento ao público será iniciado na terça-feira (20).

Com a inauguração, o SAC passará a contar com 93 unidades de atendimento, sendo 39 postos fixos na capital, interior e Região Metropolitana de Salvador (RMS), e 51 Pontos SAC, distribuídos em 74 municípios baianos, além de três carretas do SAC Móvel.

Após mais de três anos de atraso, a nova Rodoviária de Salvador começará a funcionar na terça-feira (20). Os ônibus que tiverem na estrada em direção a Salvador, a partir da 0h do dia 20, já devem se direcionar para o novo terminal.

A rodoviária que está em atividade atualmente, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, vai ser encerrada às 23h59 do dia 19 de janeiro, quando acontece a inauguração oficial do novo terminal. O governo estadual ainda não definiu qual será o destino do equipamento após a desativação.