Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)

3ª edição do Projeto Cidadão 60+ acontece em postos da capital, do interior e no SAC Móvel

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:39

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) realiza atendimento exclusivo para idosos neste sábado (17), pela manhã, em Salvador e no interior do estado. O serviço oferecido é a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte da terceira edição do Projeto Cidadão 60+.

O atendimento é realizado por agendamento prévio, que deve ser feito pelo telefone: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Todos os postos do SAC na capital e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) participam da ação. 

No interior, são 19 unidades e ainda mais 46 pontos SAC, além do SAC Móvel. As carretas móveis estão localizadas no Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário; e no Hospital Ortopédico do Estado, no Cabula, em Salvador.

A terceira edição do Projeto Cidadão 60+ vai contemplar mais de 70 municípios baianos, incluindo a capital, com capacidade para realizar quase cinco mil atendimentos. Podem participar da ação idosos a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Nova carteira de identidade

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original. Caso a certidão esteja plastificada, é preciso levar também uma cópia. 

A CIN permite incluir condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos. Uma versão digital estará disponível três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada. 

Serviço

O quê: Emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Quando: Sábado (17)

Horário: Pela manhã

Quanto: Gratuito

