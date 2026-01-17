Luan Pereira tem problema cardíaco, deixa show em ambulância e é levado às pressas para hospital

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
O cantor Luan Pereira passou por um susto na madrugada deste sábado (17) após um show em São Sebastião. O artista, de 22 anos, apresentou um quadro de arritmia cardíaca e precisou ser atendido com urgência, deixando o local da apresentação em uma ambulância.
Segundo informações divulgadas pela equipe do cantor nas redes sociais, Luan também teve episódios de pressão alta e taquicardia. Um vídeo publicado no perfil oficial mostrou o momento em que ele recebeu os primeiros socorros ainda no local do evento e, em seguida, foi encaminhado para o veículo de emergência.
Nas imagens, o cantor aparece consciente, deitado em uma maca e em repouso, enquanto profissionais de saúde realizam o atendimento. Em determinado momento, ele mantém as mãos apoiadas no peito, enquanto a equipe conversa e orienta os procedimentos.
“Após o show de hoje, Luan foi levado às pressas para o hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus”, informou a equipe na legenda da publicação.
O show em São Sebastião chegou a ser finalizado, mas o cantor já relatava incômodo no peito ainda durante a apresentação. Após deixar o palco, ele foi atendido no camarim e levado para a ambulância quando o quadro se intensificou.
A situação mobilizou fãs e colegas de profissão, que usaram as redes sociais para enviar mensagens de apoio e desejar pronta recuperação ao artista. Até a última atualização, não havia novas informações oficiais sobre o estado de saúde de Luan Pereira.