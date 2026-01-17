Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luan Pereira tem problema cardíaco, deixa show em ambulância e é levado às pressas para hospital

Cantor sentiu incômodo no peito depois de apresentação em São Sebastião, no litoral de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:43

Luan Pereira
Luan Pereira Crédito: Reprodução

O cantor Luan Pereira passou por um susto na madrugada deste sábado (17) após um show em São Sebastião. O artista, de 22 anos, apresentou um quadro de arritmia cardíaca e precisou ser atendido com urgência, deixando o local da apresentação em uma ambulância.

Segundo informações divulgadas pela equipe do cantor nas redes sociais, Luan também teve episódios de pressão alta e taquicardia. Um vídeo publicado no perfil oficial mostrou o momento em que ele recebeu os primeiros socorros ainda no local do evento e, em seguida, foi encaminhado para o veículo de emergência.

Cantor Luan Pereira

Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
1 de 7
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram

Nas imagens, o cantor aparece consciente, deitado em uma maca e em repouso, enquanto profissionais de saúde realizam o atendimento. Em determinado momento, ele mantém as mãos apoiadas no peito, enquanto a equipe conversa e orienta os procedimentos.

“Após o show de hoje, Luan foi levado às pressas para o hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus”, informou a equipe na legenda da publicação.

O show em São Sebastião chegou a ser finalizado, mas o cantor já relatava incômodo no peito ainda durante a apresentação. Após deixar o palco, ele foi atendido no camarim e levado para a ambulância quando o quadro se intensificou.

Leia mais

Imagem - Pedro fica nu no BBB 26 e cena irrita internautas: 'Desesperado pra aparecer'

Pedro fica nu no BBB 26 e cena irrita internautas: 'Desesperado pra aparecer'

Imagem - Como é a Ferrari rara que tem o IPVA mais caro do Brasil; valor passa de R$ 1 milhão

Como é a Ferrari rara que tem o IPVA mais caro do Brasil; valor passa de R$ 1 milhão

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

A situação mobilizou fãs e colegas de profissão, que usaram as redes sociais para enviar mensagens de apoio e desejar pronta recuperação ao artista. Até a última atualização, não havia novas informações oficiais sobre o estado de saúde de Luan Pereira.

Tags:

Luan Pereira

Mais recentes

Imagem - Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos
Imagem - Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026
Imagem - Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Maria, a menina que vendia amendoim e cresceu nas noites do Rio Vermelho
01

Quem é Maria, a menina que vendia amendoim e cresceu nas noites do Rio Vermelho

Imagem - Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa
02

Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Imagem - 3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista
03

3 signos vão sentir o corpo renovado e a sorte aumentar a partir de hoje (16 de janeiro); veja se o seu está na lista

Imagem - BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão
04

BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão