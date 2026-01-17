SAÚDE

Luan Pereira tem problema cardíaco, deixa show em ambulância e é levado às pressas para hospital

Cantor sentiu incômodo no peito depois de apresentação em São Sebastião, no litoral de São Paulo

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:43

Luan Pereira Crédito: Reprodução

O cantor Luan Pereira passou por um susto na madrugada deste sábado (17) após um show em São Sebastião. O artista, de 22 anos, apresentou um quadro de arritmia cardíaca e precisou ser atendido com urgência, deixando o local da apresentação em uma ambulância.

Segundo informações divulgadas pela equipe do cantor nas redes sociais, Luan também teve episódios de pressão alta e taquicardia. Um vídeo publicado no perfil oficial mostrou o momento em que ele recebeu os primeiros socorros ainda no local do evento e, em seguida, foi encaminhado para o veículo de emergência.

Nas imagens, o cantor aparece consciente, deitado em uma maca e em repouso, enquanto profissionais de saúde realizam o atendimento. Em determinado momento, ele mantém as mãos apoiadas no peito, enquanto a equipe conversa e orienta os procedimentos.

“Após o show de hoje, Luan foi levado às pressas para o hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus”, informou a equipe na legenda da publicação.

O show em São Sebastião chegou a ser finalizado, mas o cantor já relatava incômodo no peito ainda durante a apresentação. Após deixar o palco, ele foi atendido no camarim e levado para a ambulância quando o quadro se intensificou.