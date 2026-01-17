Livro espírita 'Violetas na Janela' vai virar série animada com 27 episódios

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 16:00
O livro Violetas na Janela, um dos maiores sucessos da literatura espírita no Brasil, será adaptado para uma série animada com 27 episódios. A proposta é apresentar a história a públicos de diferentes idades, incluindo pessoas que ainda não tiveram contato com a obra original.
A adaptação está sendo desenvolvida pelo projeto Desenhos Espíritas, que aposta no formato de animação como forma de ampliar o alcance da narrativa e dialogar com novas linguagens. A série pretende manter a essência espiritual do livro, ao mesmo tempo em que traduz seus conceitos para uma linguagem acessível e contemporânea.
Para garantir a continuidade e a qualidade da produção, o projeto está em financiamento coletivo na plataforma Catarse. A campanha convida o público a participar diretamente da construção da série, contribuindo para viabilizar os episódios e fortalecer a iniciativa independente.
A estratégia de financiamento busca não apenas recursos financeiros, mas também engajamento da comunidade interessada no tema, reforçando a ideia de uma produção construída de forma colaborativa. A expectativa dos idealizadores é que a série animada ajude a renovar o interesse pela obra e amplie o debate sobre espiritualidade por meio do audiovisual.