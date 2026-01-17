Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Livro espírita 'Violetas na Janela' vai virar série animada com 27 episódios

Projeto inspirado no best-seller espírita quer alcançar novas gerações e está em campanha no Catarse para viabilizar a produção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 16:00

Violetas na Janela
Violetas na Janela Crédito: Divulgação

O livro Violetas na Janela, um dos maiores sucessos da literatura espírita no Brasil, será adaptado para uma série animada com 27 episódios. A proposta é apresentar a história a públicos de diferentes idades, incluindo pessoas que ainda não tiveram contato com a obra original.

A adaptação está sendo desenvolvida pelo projeto Desenhos Espíritas, que aposta no formato de animação como forma de ampliar o alcance da narrativa e dialogar com novas linguagens. A série pretende manter a essência espiritual do livro, ao mesmo tempo em que traduz seus conceitos para uma linguagem acessível e contemporânea.

Para garantir a continuidade e a qualidade da produção, o projeto está em financiamento coletivo na plataforma Catarse. A campanha convida o público a participar diretamente da construção da série, contribuindo para viabilizar os episódios e fortalecer a iniciativa independente.

Leia mais

Imagem - Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Imagem - Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

Morre o jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

Imagem - Luan Pereira tem problema cardíaco, deixa show em ambulância e é levado às pressas para hospital

Luan Pereira tem problema cardíaco, deixa show em ambulância e é levado às pressas para hospital

A estratégia de financiamento busca não apenas recursos financeiros, mas também engajamento da comunidade interessada no tema, reforçando a ideia de uma produção construída de forma colaborativa. A expectativa dos idealizadores é que a série animada ajude a renovar o interesse pela obra e amplie o debate sobre espiritualidade por meio do audiovisual.

Mais recentes

Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar e o dinheiro aparecer a partir deste sábado (17 de janeiro)

3 signos veem a vida finalmente melhorar e o dinheiro aparecer a partir deste sábado (17 de janeiro)
Imagem - Dita e Candinho brigam: Saiba o motivo da discussão do casal em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (17)

Dita e Candinho brigam: Saiba o motivo da discussão do casal em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (17)
Imagem - Carta escrita por viúva viraliza após acidente fatal com time de futebol

Carta escrita por viúva viraliza após acidente fatal com time de futebol

MAIS LIDAS

Imagem - Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato
01

Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato

Imagem - Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas
02

Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Imagem - Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos
03

Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos

Imagem - Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador
04

Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador