Livro espírita 'Violetas na Janela' vai virar série animada com 27 episódios

Projeto inspirado no best-seller espírita quer alcançar novas gerações e está em campanha no Catarse para viabilizar a produção

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 16:00

Violetas na Janela Crédito: Divulgação

O livro Violetas na Janela, um dos maiores sucessos da literatura espírita no Brasil, será adaptado para uma série animada com 27 episódios. A proposta é apresentar a história a públicos de diferentes idades, incluindo pessoas que ainda não tiveram contato com a obra original.

A adaptação está sendo desenvolvida pelo projeto Desenhos Espíritas, que aposta no formato de animação como forma de ampliar o alcance da narrativa e dialogar com novas linguagens. A série pretende manter a essência espiritual do livro, ao mesmo tempo em que traduz seus conceitos para uma linguagem acessível e contemporânea.

Para garantir a continuidade e a qualidade da produção, o projeto está em financiamento coletivo na plataforma Catarse. A campanha convida o público a participar diretamente da construção da série, contribuindo para viabilizar os episódios e fortalecer a iniciativa independente.