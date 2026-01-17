Quarto Branco do BBB 26: após 100h, veja quem segue na disputa e ainda tem chance de entrar na casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:30
O Quarto Branco do BBB 26 perdeu mais dois participantes entre a noite de sexta-feira (16) e a madrugada deste sábado (17). Com as saídas, apenas cinco pessoas seguem na disputa por três vagas diretas dentro da casa.
A primeira desistência aconteceu ainda durante o programa ao vivo. Livia decidiu deixar o Quarto Branco ao aceitar uma proposta feita em uma ação comercial. Em troca, ela recebeu R$ 50 mil, um ano de produtos de uma marca patrocinadora e a oportunidade de participar de um comercial.
Horas depois, já na madrugada, foi a vez de Ricardo apertar o botão vermelho. Após mais de 100 horas no confinamento, o participante afirmou estar exausto e disse ter chegado ao próprio limite antes de abandonar a dinâmica. Ao se despedir, ele desejou boa sorte aos concorrentes que permaneceram.
Com as desistências, continuam no Quarto Branco Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella. Os cinco seguem resistindo em busca das três vagas disponíveis para entrar oficialmente no BBB 26.
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026
A dinâmica do Quarto Branco tem sido marcada por resistência física e emocional e já provocou eliminações importantes desde o início da temporada. A definição dos classificados deve acontecer nos próximos dias.