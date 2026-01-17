BBB 26: Pedro vira alvo de piada nas redes sociais e ganha apelido inusitado: 'Amendoim'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 22:30
Pedro voltou a dominar as conversas nas redes sociais após uma cena exibida no BBB 26 em que aparece usando sunga durante um momento de lazer na casa. O trecho desencadeou uma enxurrada de comentários ofensivos e piadas sobre o corpo do participante, que ficaram ainda mais intensos após ele aparecer nu dentro da casa.
Dentro da casa, Pedro também enfrenta desgaste por outro motivo. O brother tem repetido em diferentes conversas uma traição cometida fora do reality, assunto que já havia sido tratado anteriormente e que passou a incomodar colegas. Durante a primeira festa da edição, Jonas Sulzbach chegou a aconselhá-lo a parar de expor a situação. “Se está resolvido, não precisa espalhar”, disse.
A combinação entre superexposição pessoal e leitura confusa de jogo tem colocado Pedro em evidência por razões que vão além da estratégia. Enquanto parte do público critica o corpo, outra parcela avalia que o próprio participante contribui para o desgaste ao insistir em temas íntimos sem necessidade dentro do confinamento.
Casa do BBB 26