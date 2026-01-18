Acesse sua conta
BBB 26: Pedro aperta botão e deixa o programa após tentar beijar Jordana à força

Participante abandonou o reality na noite deste domingo (18), horas depois de acusação feita dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:33

Pedro
Pedro Crédito: Reprodução

O participante Pedro apertou o botão de desistência e deixou o Big Brother Brasil 26 na noite deste domingo (18). A saída aconteceu logo após o botão ficar verde na sala da casa, permitindo que o mecanismo fosse acionado.

Pedro seguiu até o Confessionário e confirmou a decisão diante dos demais participantes, que acompanharam o momento em silêncio. Após a desistência, brothers comentaram a situação. Juliano Floss avaliou que o confinamento já havia ultrapassado limites emocionais e afirmou que “já estava passando do ponto em todos os sentidos”. Jonas Sulzbach resumiu a cena dizendo que “apertou, já saiu”.

Antes da saída, a participante Jordana relatou aos colegas um episódio envolvendo Pedro. Segundo ela, o brother teria segurado seu pescoço e tentado beijá-la na despensa da casa. O relato causou repercussão imediata entre os confinados e passou a ser discutido dentro do jogo.

Até a última atualização desta matéria, a produção do BBB 26 não havia se manifestado oficialmente sobre a acusação mencionada por Jordana. A desistência de Pedro altera a dinâmica do reality, que ainda está em suas primeiras semanas de exibição.

