Pedro diz que assediou Jordana por achar que ela tinha 'dado moral': 'Cobicei, desejei ela'

Fernanda Varela
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 23:11
Pedro Henrique falou publicamente sobre a denúncia de assédio feita por Jordana Morais dentro do Big Brother Brasil 26. A declaração foi feita após o participante apertar o botão de desistência e deixar o programa. O caso ganhou grande repercussão após Jordana relatar aos colegas que foi abordada sem consentimento dentro da despensa da casa.
Segundo Pedro, ele vinha tentando se controlar emocionalmente nos dias anteriores ao episódio. O brother afirmou que passou a observar Jordana de forma diferente e que projetou nela uma reciprocidade que, segundo ele próprio reconheceu, não existia.
Pedro, participante do BBB 26
Pedro declarou que achou ter interpretado sinais de interesse por parte da sister durante uma conversa sobre procurar um objeto pessoal. Ele contou que os dois foram até a despensa e, naquele momento, tentou beijá-la, percebendo em seguida que havia entendido a situação de forma errada e que não era essa a intenção de Jordana.
"Eu estava faz dias já querendo me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros, as meninas, a Jordana, principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que tinha sido recíproco, mas eu vi que era só coisa da minha cabeça. Ela falou 'vamos ali procurar um babyliss' ali em cima, não sei o que lá. Daí a gente chegou na dispensa lá e eu fui tentar beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria", disse.
Jordana, por sua vez, relatou aos outros participantes que se sentiu desconfortável e abalada com a abordagem, reforçando que não havia consentimento. O relato dela foi acolhido por outros brothers e rapidamente repercutiu fora da casa.
Após o episódio, Pedro Henrique optou por desistir do programa. A produção do BBB 26 confirmou a saída do participante ainda no domingo (18).