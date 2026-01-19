Acesse sua conta
Tadeu Schmidt diz que Pedro seria expulso do BBB 26 após assédio a Jordana: 'Atitude inaceitável'

Apresentador se solidarizou com a sister e afirmou que o participante seria retirado do programa caso não tivesse desistido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:43

Tadeu Schmidt e Jordana após a saída de Pedro do BBB 26
Tadeu Schmidt e Jordana após a saída de Pedro do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Durante a edição ao vivo do Big Brother Brasil 26 deste domingo (18), Tadeu Schmidt se pronunciou sobre a desistência de Pedro Henrique e o episódio de assédio relatado por Jordana Morais dentro da casa. O apresentador falou diretamente com o público e com a sister após a exibição das imagens que antecederam a saída do participante.

Ao comentar o caso, Tadeu explicou que a produção prestou atendimento à advogada. "Nossa equipe conversou com a Jordana fora do ar, deixando ela o mais à vontade possível. Tudo vai ser conduzido da melhor maneira possível para ela", afirmou.

Em seguida, o apresentador se dirigiu diretamente à sister, reforçando o acolhimento da equipe do programa. "A gente sabe que você está assimilando o que aconteceu. Quero que você saiba que a gente se solidariza com você, se você quiser falar alguma coisa com a nossa equipe a qualquer momento, se falar comigo aqui agora, ou se não quiser falar sobre o assunto. O que for mais confortável para você, a gente está de braços abertos e a disposição para fazer o melhor nesse momento horrível", disse.

Tadeu também lamentou o ocorrido e destacou a gravidade da situação. "A gente sente muito que isso tenha acontecido com uma mulher dentro do BBB", declarou.

Na sequência, o apresentador foi enfático ao explicar qual seria a decisão da produção caso Pedro não tivesse deixado o programa por vontade própria. "Todos vocês podem ter certeza que, se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa. Atitudes assim são inaceitáveis. Não só no BBB, mas em qualquer lugar", afirmou.

Pedro apertou o botão de desistência na noite de domingo (18), minutos após Jordana relatar aos colegas que ele tentou beijá-la na despensa da casa. O episódio gerou forte repercussão dentro e fora do reality.

