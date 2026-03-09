VÃO VOLTAR?

Yuri Lima revela motivo do término com IZA e admite ciúmes de novo namorado

Jogador afirma que exposição após escândalo de traição contribuiu para fim definitivo do relacionamento com a cantora

Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:32

Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução

O jogador de futebol Yuri Lima voltou a falar sobre o fim do relacionamento com a cantora IZA, mãe de sua filha Nala, de 1 ano. Em entrevista ao portal LeoDias, o atleta explicou que o segundo término do casal foi influenciado pela repercussão pública do escândalo de traição que veio à tona em 2024.

Segundo Yuri, o episódio abalou o relacionamento e a exposição acabou dificultando uma reconciliação completa entre os dois.

“O que aconteceu, aconteceu. Eu errei, fui imaturo. Aprendi totalmente com meu erro, ficar longe delas é a maior punição possível. Vida que segue. Tenho 30 anos, tenho muita coisa para aprender. Ter minha filha me fez querer ser uma pessoa melhor”, afirmou.

O jogador também explicou que, apesar de o casal ter tentado seguir junto após o episódio, a repercussão pública pesou na relação.

“Esse segundo término foi muito por conta da exposição. A gente estava bem. Em todo relacionamento, quando acontece algo assim, é difícil ter aquele perdão 100%. Isso é natural do ser humano”, disse.

Yuri e IZA anunciaram a separação definitiva em outubro de 2025. Os dois são pais de Nala, que nasceu em 2024.

Durante a entrevista, o atleta também comentou o novo relacionamento da cantora com o ator João Vitor Silva, assumido durante o Carnaval de 2026. Yuri admitiu que sentiu ciúmes ao ver a ex seguir em frente.

“É a mulher que mais amei na vida, é a mãe da minha filha. Não tenho porque esconder que fiquei com ciúmes, normal. Mas fico mais feliz por ela estar bem”, declarou.