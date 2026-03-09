SAÚDE

Ivete Sangalo revela sequela após cirurgia e revela que colocou presilhas de titânio no rosto

Cantora falou sobre acidente doméstico no fim de fevereiro

Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:01

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

É presilha de plástico na cabeça e de titânio no rosto. Os dias da cantora Ivete Sangalonão têm sido fáceis. Desde que desmaiou e bateu o rosto, a artista precisou fazer cirurgia e agora lida com algumas sequelas da pancada.

De volta à rotina de trabalho, Ivete compartilhou nas redes sociais que as marcas do procedimento ainda existem, mas estão sendo disfarçadas com maquiagem. No vídeo, ela elogiou o trabalho do maquiador Markito Costa. "Gente, vamos conversar? Estou com vontade de conversar porque estou bonita! Ainda sinto um pouco de dormência do lado esquerdo, mas, olha, Markito está ficando o mago da ilusão", disse a artista.

Ivete Sangalo após operar o rosto 1 de 7

A cantora explicou que ainda apresenta hematomas causados pela cirurgia e que os médicos precisaram utilizar presilhas de titânio, também conhecidas como grampos ósseos, para estabilizar os ossos do rosto. "Aqui por baixo [da maquiagem] está cheio de sanguinho pisado por conta da cirurgia. Aqui botou uma presilhinha de titânio e aqui outra presilhinha de titânio", contou.

Ivete sofreu a queda em casa no dia 25 de fevereiro. Na ocasião, ela gravou um vídeo direto do hospital mostrando o rosto machucado e tranquilizando os fãs sobre seu estado de saúde.

Segundo a cantora, o acidente aconteceu após um mal-estar durante a madrugada. Ela relatou que teve uma forte virose, acompanhada de diarreia intensa e dor de cabeça, o que acabou provocando desidratação e queda de pressão.

"Essa noite, eu tive uma diarreia, provavelmente uma virose que peguei. Tive uma diarreia muito intensa, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro. Logo às sete da manhã, acho que nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, a minha pressão baixou e eu desmaiei. Caí no chão com tudo. Inclusive, tive um cortezinho aqui e aqui", explicou.