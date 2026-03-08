Acesse sua conta
Ivete Sangalo revela detalhes inéditos de acidente doméstico em Salvador

Cantora contou sobre queda durante apresentação no BBB

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 09:01

Ivete durante show no BBB Crédito: Globo

Durante apresentação na festa do BBB 26, exibida na noite deste sábado (7), a cantora Ivete Sangalo surpreendeu os participantes ao revelar detalhes de um acidente doméstico recente. A artista contou que desmaiou em casa, bateu o rosto e precisou passar por uma cirurgia, realizada no início deste mês.

No palco do reality, Ivete iniciou o relato em tom bem-humorado e disse que decidiu compartilhar a história com o público. “Vocês acreditam que essa semana eu desmaiei na minha casa?”, disse a cantora, arrancando risadas dos brothers.

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica

1 de 11
Em seguida, ela explicou que o episódio aconteceu durante a madrugada. Segundo Ivete, após acordar para ir ao banheiro, acabou passando mal logo depois de se levantar.

“Eu acordei de madrugada, fui fazer meu xixi. Quando levantei do vaso… disse ‘ai, papai’. Aí caí. Caí feio”, contou.

A artista afirmou que não se lembra exatamente do momento da queda. Ao perceber que estava ferida, notou que havia sangue. “Não me lembro de nada. Só senti aquela gosma e era sangue”, relatou.

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico

Ivete disse ainda que chegou a cair novamente e só recuperou a consciência já no hospital. No atendimento médico, contou que teve dificuldade até para responder perguntas básicas.

“Meu médico perguntou qual era o meu nome. Eu sabia quem ele era, mas não conseguia dizer o nome dele. Falei o sobrenome”, brincou.

Apesar do tom descontraído durante o relato, a cantora ressaltou que o episódio foi sério. Depois da queda, ela viajou para São Paulo, onde passou por um procedimento cirúrgico para tratar o ferimento no rosto.

Ao final da fala, Ivete aproveitou para deixar uma reflexão aos participantes do Big Brother Brasil. “Tem coisas que não são do nosso controle”, disse a artista.

