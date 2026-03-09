Acesse sua conta
Outback anuncia volta de 5 pratos clássicos ao cardápio após pedidos de clientes nas redes sociais

Rede retorna com cinco itens populares por tempo limitado nas unidades do Brasil

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:01

Crédito: Divulgação

Depois de inúmeros pedidos feitos por clientes nas redes sociais, o Outback Steakhouse decidiu trazer de volta alguns itens que já fizeram sucesso no cardápio. A rede anunciou o retorno de cinco pratos clássicos que voltam a ser vendidos nas unidades do Brasil por tempo limitado, até o dia 10 de maio.

A ação faz parte da campanha Back to Outback, que conta com participação da humorista e apresentadora Dani Calabresa em vídeos divulgados nas redes sociais da marca. Nos conteúdos, ela reage a comentários de clientes que pediam a volta de pratos que haviam saído do menu.

Aussie Beef Quesadillas: Tortilhas recheadas com tiras de filet mignon, pétalas da Bloomin’ Onion, queijo derretido e tomate por Divulgação
S’mores Outback: Sobremesa quente com base de cookie com gotas de chocolate, brigadeiro cremoso, marshmallow gratinado, calda e raspas de chocolate. por Divulgação
Ribs Rocker Crown: Costela suína servida em formato de coroa, recheada com macarrão cremoso com queijo, coberta com costela desfiada e acompanhada de batatas com queijo e um acompanhamento à escolha. por Divulgação
Catupiry Madness Burger: Hambúrguer de 200g no pão brioche com disco de Catupiry Original empanado, maionese verde da casa, molho defumado e picles de cebola roxa. por Divulgação
Chook’n Dillas: Quesadilla recheada com tiras de frango, coberta com bacon, champignons e queijo. por Divulgação
Aussie Beef Quesadillas: Tortilhas recheadas com tiras de filet mignon, pétalas da Bloomin’ Onion, queijo derretido e tomate por Divulgação

Entre os itens que retornam está a Aussie Beef Quesadillas (R$ 99,90), feita com tortilhas recheadas com tiras de filet mignon, pétalas da Bloomin’ Onion, queijo e tomate.

Outra opção é a Chook’n Dillas (R$ 89,90), preparada com tortilhas recheadas com tiras de frango temperado, cobertas com bacon, champignons e queijo derretido.

Para a sobremesa, o S’mores Outback (R$ 34,90) traz uma base de cookie com gotas de chocolate, brigadeiro cremoso, marshmallow gratinado, calda e raspas de chocolate, servido quente.

Segundo o Outback, a decisão de retomar os pratos foi baseada em pesquisas com consumidores e na análise de comentários enviados pelos clientes nos canais oficiais da marca e nas redes sociais.

Os pratos estão disponíveis nas 188 unidades da rede no Brasil até o dia 10 de maio. Também podem ser pedidos por delivery, com exceção da Ribs Rocker Crown, que é oferecida apenas nas unidades físicas.

