Carol Castro desabafa após ficar de fora do 'Melhores do Ano' do programa de Luciano Huck: 'Dei o melhor de mim'

Atriz fez desabafo nas redes sociais na noite de domingo (8)

K Kamila Macedo

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:10

Carol Castro Crédito: Reprodução

Carol Castro utilizou as redes sociais na noite do último domingo (8) para lamentar a ausência de sua indicação ao prêmio Melhores do Ano, do programa Domingão com Huck, da TV Globo. No X, antigo Twitter, a atriz desabafou sobre sua dedicação ao papel de Clarice em Garota do Momento, novela das seis escrita por Alessandra Poggi.

“É. Não foi dessa vez que fui indicada ao Melhores do Ano. Dei tudo de mim, me entreguei de corpo e alma pra Clarice. Mas, às vezes acontecem coisas que a gente não entende, mas precisamos olhar pro lado positivo: a resposta e a voz do povo. Obrigada pelas mensagens”, declarou a artista.

É.Ñ foi dessa vez q fui indicada ao melhores do ano.Dei tudo de mim,me entreguei de corpo e alma pra Clarice.Mas,as vezes acontecem coisas q a gente não entende,mas precisamos olhar pro lado positivo:A resposta e a voz do povo.Obrigada pelas mensagens! — * Carol Castro * (@CarolCastroReal) March 8, 2026

A trama de Poggi foi exibida entre novembro de 2024 e junho de 2025. O folhetim concorre na categoria Novela, além de possuir outros nomes na disputa: Duda Santos foi indicada a Atriz de Novela, por Beatriz, enquanto Maisa Silva concorre como Atriz Coadjuvante pelo papel de Bia. Pedro Novaes e Eduardo Sterblitch também foram indicados nas categorias de Ator de Novela e Ator Coadjuvante, respectivamente.

Na categoria de Melhor Atriz, além de Duda, foram indicadas Bella Campos, Débora Bloch, Taís Araújo (por Vale Tudo) e Grazi Massafera (por Três Graças).