Homem larga esposa e assume romance com mãe biológica; entenda

História voltou a circular nas redes sociais nesta semana e gerou nova onda de debates

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:20

Filho se apaixonou por mãe biológica
Filho se apaixonou por mãe biológica Crédito: Reprodução

Um dos casos mais bizarros da internet voltou a circular nas redes sociais nesta semana. A história envolve um homem norte-americano que decidiu se separar da esposa após iniciar se apaixonar pela própria mãe biológica, que ele conheceu apenas na fase adulta, já que foi entregue para a adoção logo após o nascimento.

Kim West deu à luz Ben Ford quando tinha 19 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Sem condições de criar o bebê naquele momento, ela decidiu entregá-lo para adoção. Depois do nascimento do filho, Kim retornou ao Reino Unido e os dois passaram décadas sem qualquer contato.

Já adulto, em 2013, Ben decidiu procurar os pais biológicos. Na época, ele era casado e morava no estado do Colorado. Durante a busca, conseguiu localizar Kim e os dois passaram a conversar com frequência.

No ano seguinte, eles marcaram o primeiro encontro presencial. Em entrevistas concedidas à imprensa britânica na época, Ben afirmou que o envolvimento entre os dois aconteceu rapidamente após o reencontro.

Segundo ele, os dois se envolveram sexualmente quase imediatamente. Mais tarde, o homem contou que chegou a confessar à esposa, Victoria, que não conseguia mais manter intimidade com ela sem imaginá-la como sua mãe biológica.

Pouco tempo depois, Ben revelou à companheira que Kim havia se tornado sua amante. O casamento chegou ao fim e ele decidiu se mudar para viver com a mãe biológica no estado de Michigan.

O caso se tornou público e provocou indignação entre moradores da região. Isso porque a legislação de Michigan considera crime o incesto consensual entre adultos, o que aumentou ainda mais a repercussão da história. Diante da pressão e da exposição pública, os dois decidiram se afastar da vida pública.

Na época, o casal se defendeu e afirmou que, para eles, o relacionamento não seria tecnicamente incestuoso. Ben argumentou que Kim foi uma pessoa completamente desconhecida para ele durante mais de três décadas.

Casos semelhantes costumam ser associados a um fenômeno chamado atração sexual genética. A condição pode surgir quando parentes biológicos que passaram muitos anos separados se reencontram já na vida adulta, o que pode provocar uma forte sensação de identificação e proximidade emocional.

Histórias desse tipo já foram relatadas em diferentes países. Em um caso que ganhou repercussão no Reino Unido, um jovem chamado Shane Burke afirmou ter desenvolvido sentimentos amorosos pela mãe biológica após reencontrá-la 14 anos depois de ter sido entregue para adoção. Segundo ele, a situação foi atribuída justamente à chamada atração sexual genética.

Especialistas explicam que o fenômeno ainda é pouco estudado, mas costuma aparecer em reencontros entre parentes que cresceram separados e se conhecem apenas na vida adulta, quando não existe o vínculo familiar construído durante a infância.

