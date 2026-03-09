VÍDEO: Apresentador morre minutos após fim de seu programa na TV

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de março de 2026 às 13:20
O público que acompanhava a programação da TV Clube (afiliada da Band em Ribeirão Preto) teve uma notícia tristeza no sábado (7). O apresentador Manoel Branco, de 57 anos, morreu em sua casa, vítima de um infarto, apenas alguns minutos depois de seu programa diário sair do ar.
A confirmação da morte veio logo na abertura do Jornal da Clube, que sucede a atração de Manoel. O âncora André Costa precisou conter a emoção para informar os telespectadores, que ainda processavam as informações do programa anterior. “A gente abre essa edição com uma triste notícia. Morreu agora há pouco o apresentador Manoel Branco. Você que estava sintonizado na nossa programação acabou de assistir ao programa dele”, anunciou o jornalista.
Morre de apresentador Manoel Branco
Natural de São Joaquim da Barra, Manoel Branco era uma figura queridíssima no interior paulista. Seu programa era dedicado a quem amava a culinária raiz e a cultura regional. Antes da televisão, Manoel também trilhou um caminho de sucesso no rádio, onde comandou atrações esportivas e jornalísticas.
Em nota oficial, a emissora lamentou a perda de um de seus maiores talentos, destacando sua dedicação em valorizar a identidade da região.
A despedida do comunicador aconteceu no domingo (8), às 10h30, no Crematório Metropolitano de Ribeirão Preto (SP).