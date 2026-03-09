Acesse sua conta
VÍDEO: Apresentador morre minutos após fim de seu programa na TV

Manoel Branco, da TV Clube, sofreu um infarto fulminante

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:20

Morte de apresentador Manoel Branco
Morte de apresentador Manoel Branco Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O público que acompanhava a programação da TV Clube (afiliada da Band em Ribeirão Preto) teve uma notícia tristeza no sábado (7). O apresentador Manoel Branco, de 57 anos, morreu em sua casa, vítima de um infarto, apenas alguns minutos depois de seu programa diário sair do ar.

A confirmação da morte veio logo na abertura do Jornal da Clube, que sucede a atração de Manoel. O âncora André Costa precisou conter a emoção para informar os telespectadores, que ainda processavam as informações do programa anterior. “A gente abre essa edição com uma triste notícia. Morreu agora há pouco o apresentador Manoel Branco. Você que estava sintonizado na nossa programação acabou de assistir ao programa dele”, anunciou o jornalista.

Natural de São Joaquim da Barra, Manoel Branco era uma figura queridíssima no interior paulista. Seu programa era dedicado a quem amava a culinária raiz e a cultura regional. Antes da televisão, Manoel também trilhou um caminho de sucesso no rádio, onde comandou atrações esportivas e jornalísticas.

Em nota oficial, a emissora lamentou a perda de um de seus maiores talentos, destacando sua dedicação em valorizar a identidade da região. 

A despedida do comunicador aconteceu no domingo (8),  às 10h30, no Crematório Metropolitano de Ribeirão Preto (SP).

