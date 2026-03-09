Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem mudar seu destino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de março de 2026 às 06:00
Se você sentiu a manhã meio densa ou introspectiva, respire fundo: a maré está prestes a mudar. Nesta segunda-feira, 9 de março de 2026, o grande evento acontece exatamente às 12:37, quando a Lua deixa as águas profundas de Escorpião e entra no território fogoso de Sagitário.
Na prática, isso significa que o pessimismo perde força e dá lugar a uma vontade enorme de arriscar, crescer e ganhar. Sagitário é o signo da abundância e da fé. Combinado com o Sol em Peixes, o céu de hoje é um convite para você sonhar alto, mas com o pé na estrada. É o dia perfeito para aquele palpite ousado que você estava guardando. Se a flecha de Sagitário apontar para o seu signo, a sorte pode ser grande.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.