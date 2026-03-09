Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem mudar seu destino

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu a manhã meio densa ou introspectiva, respire fundo: a maré está prestes a mudar. Nesta segunda-feira, 9 de março de 2026, o grande evento acontece exatamente às 12:37, quando a Lua deixa as águas profundas de Escorpião e entra no território fogoso de Sagitário.

Na prática, isso significa que o pessimismo perde força e dá lugar a uma vontade enorme de arriscar, crescer e ganhar. Sagitário é o signo da abundância e da fé. Combinado com o Sol em Peixes, o céu de hoje é um convite para você sonhar alto, mas com o pé na estrada. É o dia perfeito para aquele palpite ousado que você estava guardando. Se a flecha de Sagitário apontar para o seu signo, a sorte pode ser grande.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O entusiasmo volta com força total depois do meio-dia. No trabalho, é hora de pensar grande: exportação, cursos e projetos de longo prazo recebem um "empurrão" da sorte. No amor, sua alegria será seu maior imã.
  • Números da sorte: 10, 27, 55

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A Lua pede que você mergulhe fundo em investimentos e recursos compartilhados. Sua percepção para negócios está afiadíssima, mas segure a impulsividade à tarde. No amor, a liberdade será o tempero especial do casal.
  • Números da sorte: 8, 26, 44

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O foco hoje são os outros. Alguém com uma visão de mundo bem ampla pode te propor uma sociedade incrível. Saiba ouvir e compartilhar o palco, pois as parcerias trazem o lucro hoje.
  • Números da Sorte: 3, 15, 30

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Sua rotina ganha um fôlego novo. Tarefas que pareciam chatas serão resolvidas num piscar de olhos. Se estiver pensando em uma viagem de trabalho, o momento é agora. No amor, alguém do dia a dia pode te surpreender.
  • Números da sorte: 6, 24, 42

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Sorte, carisma e romance. A tarde promete ser maravilhosa para quem quer brilhar. Sua criatividade está transbordando, então use isso para vender suas ideias. É dia de celebrar e atrair olhares.
  • Números da sorte: 5, 14, 32

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O foco é o seu cantinho. Trazer mais espaço e alegria para dentro de casa será renovador. No trabalho, quem atua com imóveis ou home office está com a sorte ao lado.
  • Números da sorte: 4, 22, 40

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Muitas mensagens, reuniões e ideias fervilhando. O dia está leve e favorável para contatos comerciais. No amor, espere por boas risadas e conversas que fluem sem esforço.
  • Números da sorte: 7, 21, 49

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A entrada da Lua em Sagitário joga luz no seu bolso. É hora de planejar como ganhar mais através do conhecimento. Valorize seu talento e o universo retribuirá com segurança financeira.
  • Números da sorte: 2, 11, 56

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A estrela do dia é você! Com a Lua entrando no seu signo às 12:37, suas emoções e sua sorte se expandem. Tome as rédeas do seu destino e não tenha medo de ser pioneiro em nada.
  • Números da sorte: 1, 10, 19

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Segunda de bastidores. Finalize o que exige discrição e guarde seus grandes planos para você por enquanto. O momento é de gestação; a hora de brilhar chegará em breve.
  • Números da sorte: 12, 30, 51

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Seus amigos e contatos sociais são a chave da sua felicidade hoje. O amor pode brotar de uma conversa em grupo. Networking poderoso que pode abrir portas profissionais gigantes.
  • Números da sorte: 11, 29, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Visibilidade máxima na carreira. Mesmo sendo o início da semana, seus superiores estão de olho na sua competência. Apoie os sonhos de quem você ama e cresçam juntos.
  • Números da sorte: 13, 31, 60

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

