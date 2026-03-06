Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Ator registrou ocorrência na 32ª DP

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:37

Marcos Palmeira é Joaquim em Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

A noite que era para ser apenas de celebração acabou com um susto para Marcos Palmeira. O ator teve o carro roubado enquanto participava de uma festa com o elenco da novela Três Graças, realizada na noite de quinta-feira (5), no bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O encontro reunia atores e integrantes da produção para comemorar o marco de 100 capítulos da trama. Entre os convidados estavam nomes como Sophie Charlotte, Dira Paes, Alanis Guillen e Pedro Novaes.

Casa de Marcos Palmeira

Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
1 de 21
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Marcos Palmeira lança roteiro turístico com prova de queijos para fãs conhecerem sua fazenda; saiba como visitar

Produtos da fazenda de Marcos Palmeira podem ser comprados? Saiba como adquirir itens

Quer provar o famoso mel de Marcos Palmeira? Saiba como ter na sua casa

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Palmeira chegou ao local dirigindo o próprio veículo, acompanhado da esposa, a documentarista Gabriela Gastal. No entanto, ao deixar a confraternização, foi informado pela equipe de segurança de que o carro não estava mais estacionado no local.

O momento em que o ator recebe a notícia acabou sendo registrado por pessoas que acompanhavam a movimentação de famosos na entrada da festa. Nas imagens que circulam nas redes sociais, ele aparece conversando com seguranças após descobrir o desaparecimento do veículo.

Segundo informações divulgadas posteriormente, o automóvel seria um modelo Toyota SW4, avaliado em até meio milhão de reais e com seguro. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, que iniciou diligências para investigar o furto.

Até o momento da publicação desta reportagem, o ator não havia se manifestado publicamente sobre o ocorrido.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Imagem - Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

Tags:

Furto Festa Ator Três Graças Marcos Palmeira

Mais recentes

Imagem - Lara Jean está de volta! Lana Condor é confirmada na terceira temporada de 'Com Carinho, Kitty'

Lara Jean está de volta! Lana Condor é confirmada na terceira temporada de 'Com Carinho, Kitty'
Imagem - Gkay explica motivo de mãos trêmulas em vídeo após preocupação de seguidores

Gkay explica motivo de mãos trêmulas em vídeo após preocupação de seguidores
Imagem - Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

MAIS LIDAS

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs
01

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
02

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia
03

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro
04

Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro