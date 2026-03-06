SUSTO

Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Ator registrou ocorrência na 32ª DP

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:37

Marcos Palmeira é Joaquim em Três Graças Crédito: Reprodução/TV Globo

A noite que era para ser apenas de celebração acabou com um susto para Marcos Palmeira. O ator teve o carro roubado enquanto participava de uma festa com o elenco da novela Três Graças, realizada na noite de quinta-feira (5), no bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O encontro reunia atores e integrantes da produção para comemorar o marco de 100 capítulos da trama. Entre os convidados estavam nomes como Sophie Charlotte, Dira Paes, Alanis Guillen e Pedro Novaes.

Palmeira chegou ao local dirigindo o próprio veículo, acompanhado da esposa, a documentarista Gabriela Gastal. No entanto, ao deixar a confraternização, foi informado pela equipe de segurança de que o carro não estava mais estacionado no local.

O momento em que o ator recebe a notícia acabou sendo registrado por pessoas que acompanhavam a movimentação de famosos na entrada da festa. Nas imagens que circulam nas redes sociais, ele aparece conversando com seguranças após descobrir o desaparecimento do veículo.

Segundo informações divulgadas posteriormente, o automóvel seria um modelo Toyota SW4, avaliado em até meio milhão de reais e com seguro. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, que iniciou diligências para investigar o furto.