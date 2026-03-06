NOVELA DAS 6

Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:00

Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta sexta-feira (6) m Êta Mundo Melhor!, impactado pela descoberta de sua paternidade, Ernesto desiste de seguir as ordens de Sandra, mas o destino cobra o preço e ele acaba sendo preso.

Celso e Estela não escondem a alegria, enquanto Sandra, ácida como sempre, já começa a desdenhar do comparsa, afirmando que ele não é mais o homem que ela conheceu.



Lauro e Tobias decidem aumentar a família e adotam a pequena Felícia. Mas o clima de paz é interrompido por um susto médico: Dita, que já vinha passando mal, não aguenta a pressão e desmaia justamente nos braços de Candinho.

