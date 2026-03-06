TV

Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Brother analisa estratégia após prova do líder e cogita voto que pode mexer nas alianças da casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:00

Babu Santana no BBB 26 Crédito: Reprodução

O ator Babu Santana voltou a movimentar o jogo no Big Brother Brasil 26 ao revelar um possível alvo para o próximo Paredão. Em conversa com Solange nesta sexta-feira (6), o brother afirmou que pode votar em Gabriela caso o grupo não conquiste a liderança da semana.

Durante o diálogo, Babu avaliou os cenários do jogo e afirmou que a sister seria uma opção estratégica de voto. O problema é que Gabriela é uma das principais aliadas de Chaiany, integrante do mesmo grupo de Babu dentro da casa.

Por isso, o ator reconheceu que precisará conversar com a colega antes de tomar qualquer decisão. “Estou pensando aqui, se a gente não conseguir [a liderança], ir na Gabi. Trocar essa ideia com a Chachai”, comentou.

Naquele momento, a Prova do Líder ainda estava sendo disputada pelas duplas Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy contra Breno e Leandro Boneco.

Críticas aos rivais

Mesmo declarando não simpatizar com os adversários, Babu reconheceu o esforço dos participantes que estavam na prova de resistência. “Não suporto o Cowboy e o Jonas, mas vai negar? Olha o que Breno e Boneco estão fazendo para bater eles. Esforço sobre-humano”, afirmou.

O brother também voltou a criticar Ana Paula Renault durante a conversa. Apesar de ter afirmado anteriormente que não pretende indicá-la ao Paredão neste momento, ele demonstrou incômodo com algumas atitudes da sister dentro do reality.