Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de março de 2026 às 16:00
O ator Babu Santana voltou a movimentar o jogo no Big Brother Brasil 26 ao revelar um possível alvo para o próximo Paredão. Em conversa com Solange nesta sexta-feira (6), o brother afirmou que pode votar em Gabriela caso o grupo não conquiste a liderança da semana.
Receita de rabada de Babu Santana
Durante o diálogo, Babu avaliou os cenários do jogo e afirmou que a sister seria uma opção estratégica de voto. O problema é que Gabriela é uma das principais aliadas de Chaiany, integrante do mesmo grupo de Babu dentro da casa.
Por isso, o ator reconheceu que precisará conversar com a colega antes de tomar qualquer decisão. “Estou pensando aqui, se a gente não conseguir [a liderança], ir na Gabi. Trocar essa ideia com a Chachai”, comentou.
Naquele momento, a Prova do Líder ainda estava sendo disputada pelas duplas Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy contra Breno e Leandro Boneco.
Críticas aos rivais
Mesmo declarando não simpatizar com os adversários, Babu reconheceu o esforço dos participantes que estavam na prova de resistência. “Não suporto o Cowboy e o Jonas, mas vai negar? Olha o que Breno e Boneco estão fazendo para bater eles. Esforço sobre-humano”, afirmou.
O brother também voltou a criticar Ana Paula Renault durante a conversa. Apesar de ter afirmado anteriormente que não pretende indicá-la ao Paredão neste momento, ele demonstrou incômodo com algumas atitudes da sister dentro do reality.
A possível mudança de alvo pode gerar tensão dentro do grupo e colocar em risco alianças construídas ao longo do jogo, especialmente com Chaiany, que mantém forte proximidade com Gabriela na casa.