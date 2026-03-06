Acesse sua conta
BBB 26: Leandro Boneco passa mal após fim da Prova do Líder de resistência e é socorrido às pressas

Brother precisou de atendimento após disputa de quase 14 horas dentro da casa

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:24

Boneco passou mal após prova
Boneco passou mal após prova

O participante Leandro Boneco passou mal logo após o fim da Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, realizada nesta sexta-feira (6). O brother foi visto caído no chão após o encerramento da dinâmica e precisou ser atendido pela equipe do programa.

A prova, que foi de resistência, durou cerca de 14 horas. A disputa chegou ao fim quando Breno soltou o botão do desafio, o que levou à desclassificação imediata da dupla formada por ele e Leandro.

Com isso, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy se tornaram os novos líderes da semana dentro do reality.

Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que a liderança será compartilhada entre os dois vencedores. Segundo ele, os participantes dividirão todos os poderes da semana, incluindo a escolha do emparedado e do participante barrado na festa.

Prova virou alvo de polêmica

Além do desgaste físico dos participantes, a dinâmica também gerou controvérsia dentro e fora da casa. Alguns participantes e internautas criticaram possíveis falhas na condução da prova.

A polêmica começou após Jordana e Marciele serem eliminadas da disputa ao tocarem na bola durante a dinâmica. Jordana contestou a decisão da produção e afirmou que a ação estaria permitida pelas regras do desafio.

Mesmo com as críticas, a prova seguiu até a definição dos vencedores, com Jonas e Cowboy garantindo a liderança após a longa disputa de resistência.

