Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Acabe com o medo de faltar comida, essas receitas práticas e deliciosas rendem muito

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:13

Mousse de maracujá com creme trufado

Quando a casa está cheia, pensar no cardápio pode virar um verdadeiro desafio. Afinal, ninguém quer correr o risco de faltar comida, principalmente na hora da sobremesa.

Se você vai reunir a família ou receber amigos, apostar em receitas que rendem bastante é a melhor saída. Doces preparados na travessa ou em copinhos individuais são ótimas opções, porque facilitam na hora de servir e ainda garantem que todo mundo possa repetir sem culpa.

A seguir, confira oito sobremesas que rendem bem e são perfeitas para dividir com muita gente.

Sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Mousse de chocolate no copinho
Mousse de doce de leite com paçoca
Bolo branco de travessa
Torta holandesa sorvete
Mousse de maracujá com creme trufado
Cheesecake de chocolate na travessa
Torta de pêssego no copinho
Pavê de doce de leite com especiarias
1 de 8
Mousse de chocolate no copinho

Mousse de chocolate no copinho

  • Tempo: 30 minutos (+2h de geladeira)
  • Rendimento: 20 unidades
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes

  • 300g de chocolate meio amargo picado
  • 100g de chocolate ao leite picado
  • 1 caixa de creme de leite
  • 2 claras
  • 1 pitada de sal
  • Raspas de chocolate para decorar

  Modo de preparo
    Derreta os chocolates em banho-maria ou no micro-ondas. Misture o creme de leite até formar um creme liso. Bata as claras com o sal até ficarem em ponto de neve e incorpore delicadamente ao chocolate. Distribua em copinhos e leve à geladeira por cerca de duas horas. Finalize com raspas de chocolate antes de servir.

Mousse de doce de leite com paçoca no copinho

  • Tempo: 1h10
  • Rendimento: 30 unidades
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes

  • 1 lata de leite condensado
  • 1 caixa de creme de leite
  • 1 clara em neve
  • 2 xícaras (chá) de paçoca triturada
  • Paçoca picada para decorar

  Modo de preparo
    Cozinhe a lata de leite condensado na panela de pressão por cerca de 40 minutos para formar o doce de leite. Depois de fria, misture com o creme de leite e a clara em neve. Em copinhos, faça camadas do creme com a paçoca triturada. Finalize com pedaços de paçoca e leve à geladeira até servir.

Bolo branco de travessa

  • Tempo: 1h (+tempo de geladeira)
  • Rendimento: 10 unidades
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes Massa

  • 6 ovos
  • 6 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
  • 6 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar
Recheio e cobertura
  • 1 lata de creme de leite
  • 100g de manteiga sem sal
  • 1 e 1/2 lata de leite condensado
  • 10 colheres (sopa) de leite em pó
  • 180g de raspas de chocolate branco
Para decorar
  • Raspas de chocolate branco
  • Cerejas em calda (reserve um pouco da calda)

  Modo de preparo
    Bata os ovos com o açúcar até dobrar de volume e misture delicadamente a farinha e o fermento. Asse em forma untada até dourar. Para o creme, bata a manteiga com o leite condensado, acrescente o leite em pó e o creme de leite sem soro e misture as raspas de chocolate. Monte no refratário intercalando camadas de bolo regado com calda de cereja e creme. Finalize decorando e leve à geladeira antes de servir.

Torta holandesa de sorvete

  • Tempo: 2h (+4h de congelador)
  • Rendimento: 12 unidades
  • Dificuldade: médio

Ingredientes Base

  • 1 colher (sopa) de licor de chocolate
  • 6 colheres (sopa) de leite
  • 1 pacote de biscoito Maria (200g)
Creme
  • 200g de chocolate branco picado
  • 1 lata de creme de leite gelado sem soro
  • 2 xícaras (chá) de sorvete de creme
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
Cobertura
  • 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1 colher (chá) de margarina
  • 2/3 de xícara (chá) de leite
  Para decorar
  • 100g de raspas de chocolate ao leite

  Modo de preparo
    Umedeça os biscoitos no leite com licor e forre o fundo de uma forma. Bata no liquidificador o chocolate branco derretido, o creme de leite, o sorvete e a baunilha. Despeje sobre a base e leve ao congelador. Prepare a cobertura de chocolate no fogo, deixe esfriar e finalize a torta decorando com raspas de chocolate.

Mousse de maracujá com creme trufado

  • Tempo: 2h (+3h30 de geladeira)
  • Rendimento: 10 unidades
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes Mousse

  • 2 envelopes de gelatina em pó sem sabor
  • 2 xícaras (chá) de suco de maracujá
  • 2 latas de leite condensado
  • 3 latas de creme de leite
  • 1 colher (chá) de corante alimentício amarelo (opcional)
Creme trufado
  • 1kg de chocolate ao leite derretido
Cobertura
  • Polpa de 3 maracujás
  • 1 xícara (chá) de água
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1/2 colher (sopa) de maisena
  • 1 colher (sopa) de glucose de milho

  Modo de preparo 
    Dissolva a gelatina no suco de maracujá e bata no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite. Misture o chocolate derretido com creme de leite para formar o creme trufado. Monte no refratário alternando camadas dos dois cremes e leve à geladeira. Finalize com a calda de maracujá.

Cheesecake de chocolate na travessa

  • Tempo: 50min (+3h30 de geladeira)
  • Rendimento: 10 porções
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes Massa

  • 400g de biscoito maisena triturado
  • 7 colheres (sopa) de margarina sem sal
Recheio
  • 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 500g de chocolate ao leite derretido
  • 1 xícara (chá) de castanha de caju triturada
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 copo de iogurte natural (200g)
Cobertura
  • 500g de chocolate ao leite derretido
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de glucose de milho

  Modo de preparo
    Misture o biscoito triturado com a margarina e forre o fundo do refratário. Bata no liquidificador a gelatina dissolvida com o leite, chocolate, castanha, creme de leite e iogurte. Despeje sobre a base e leve à geladeira. Cubra com a mistura de chocolate e creme de leite e deixe gelar novamente.

Torta de pêssego no copinho

  • Tempo: 40min (+1h de geladeira)
  • Rendimento: 20 porções
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes

  • 1 lata de pêssego em calda picado (reserve a calda)
  • 4 colheres (sopa) de manteiga gelada em cubos
  • 1 xícara (chá) de doce de leite cremoso
  • 1 envelope de gelatina sem sabor
  • 2 latas de creme de leite
  • 200g de biscoito maisena triturado
  • 1 lata de leite condensado

  Modo de preparo
    Misture o biscoito triturado com manteiga e coloque nos copinhos. Faça uma camada de doce de leite com creme de leite. Bata no liquidificador a gelatina dissolvida com o leite condensado e o restante do creme de leite. Complete os copinhos com o creme, finalize com pêssego picado e leve para gelar.

Pavê de doce de leite com especiarias

  • Tempo: 20min (+3h de geladeira)
  • Rendimento: 12 porções
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes

  • 2 xícaras (chá) de água
  • 1 canela em pau
  • 5 cravos
  • 1/2 colher (chá) de noz-moscada
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 3 xícaras (chá) de doce de leite cremoso
  • 2 pacotes de biscoito champanhe
  • 2 xícaras (chá) de chantilly pronto
  • Raspas de limão para decorar

  Modo de preparo
    Prepare uma calda fervendo água com especiarias e açúcar. Misture o doce de leite com o chantilly. Monte o pavê alternando camadas de biscoito umedecido na calda e creme. Finalize com raspas de limão e leve à geladeira antes de servir.

Com essas receitas, fica muito mais fácil preparar sobremesas que agradam a todos e que rendem o suficiente para ninguém sair da mesa sem repetir. 

