COMIDA

Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Acabe com o medo de faltar comida, essas receitas práticas e deliciosas rendem muito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:13

Mousse de maracujá com creme trufado Crédito: Reprodução/Shutterstock

Quando a casa está cheia, pensar no cardápio pode virar um verdadeiro desafio. Afinal, ninguém quer correr o risco de faltar comida, principalmente na hora da sobremesa.

Se você vai reunir a família ou receber amigos, apostar em receitas que rendem bastante é a melhor saída. Doces preparados na travessa ou em copinhos individuais são ótimas opções, porque facilitam na hora de servir e ainda garantem que todo mundo possa repetir sem culpa.

A seguir, confira oito sobremesas que rendem bem e são perfeitas para dividir com muita gente.

Sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido 1 de 8

Mousse de chocolate no copinho

Tempo: 30 minutos (+2h de geladeira)



Rendimento: 20 unidades



Dificuldade: fácil



Ingredientes

300g de chocolate meio amargo picado

100g de chocolate ao leite picado

1 caixa de creme de leite

2 claras

1 pitada de sal

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Derreta os chocolates em banho-maria ou no micro-ondas. Misture o creme de leite até formar um creme liso. Bata as claras com o sal até ficarem em ponto de neve e incorpore delicadamente ao chocolate. Distribua em copinhos e leve à geladeira por cerca de duas horas. Finalize com raspas de chocolate antes de servir.

Mousse de doce de leite com paçoca no copinho

Tempo: 1h10

Rendimento: 30 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

1 clara em neve

2 xícaras (chá) de paçoca triturada

Paçoca picada para decorar

Modo de preparo

Cozinhe a lata de leite condensado na panela de pressão por cerca de 40 minutos para formar o doce de leite. Depois de fria, misture com o creme de leite e a clara em neve. Em copinhos, faça camadas do creme com a paçoca triturada. Finalize com pedaços de paçoca e leve à geladeira até servir.

Bolo branco de travessa

Tempo: 1h (+tempo de geladeira)

Rendimento: 10 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes Massa

6 ovos

6 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de fermento em pó

6 colheres (sopa) de farinha de trigo

Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar Recheio e cobertura

1 lata de creme de leite

100g de manteiga sem sal

1 e 1/2 lata de leite condensado

10 colheres (sopa) de leite em pó

180g de raspas de chocolate branco Para decorar

Raspas de chocolate branco

Cerejas em calda (reserve um pouco da calda)

Modo de preparo

Bata os ovos com o açúcar até dobrar de volume e misture delicadamente a farinha e o fermento. Asse em forma untada até dourar. Para o creme, bata a manteiga com o leite condensado, acrescente o leite em pó e o creme de leite sem soro e misture as raspas de chocolate. Monte no refratário intercalando camadas de bolo regado com calda de cereja e creme. Finalize decorando e leve à geladeira antes de servir.

Torta holandesa de sorvete

Tempo: 2h (+4h de congelador)

Rendimento: 12 unidades

Dificuldade: médio

Ingredientes Base

1 colher (sopa) de licor de chocolate

6 colheres (sopa) de leite

1 pacote de biscoito Maria (200g) Creme

200g de chocolate branco picado

1 lata de creme de leite gelado sem soro

2 xícaras (chá) de sorvete de creme

1 colher (chá) de essência de baunilha Cobertura

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (chá) de margarina

2/3 de xícara (chá) de leite

Para decorar

100g de raspas de chocolate ao leite

Modo de preparo

Umedeça os biscoitos no leite com licor e forre o fundo de uma forma. Bata no liquidificador o chocolate branco derretido, o creme de leite, o sorvete e a baunilha. Despeje sobre a base e leve ao congelador. Prepare a cobertura de chocolate no fogo, deixe esfriar e finalize a torta decorando com raspas de chocolate.



Mousse de maracujá com creme trufado

Tempo: 2h (+3h30 de geladeira)

Rendimento: 10 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes Mousse

2 envelopes de gelatina em pó sem sabor

2 xícaras (chá) de suco de maracujá

2 latas de leite condensado

3 latas de creme de leite

1 colher (chá) de corante alimentício amarelo (opcional) Creme trufado

1kg de chocolate ao leite derretido Cobertura

Polpa de 3 maracujás

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 colher (sopa) de maisena

1 colher (sopa) de glucose de milho

Modo de preparo

Dissolva a gelatina no suco de maracujá e bata no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite. Misture o chocolate derretido com creme de leite para formar o creme trufado. Monte no refratário alternando camadas dos dois cremes e leve à geladeira. Finalize com a calda de maracujá.



Cheesecake de chocolate na travessa

Tempo: 50min (+3h30 de geladeira)



Rendimento: 10 porções



Dificuldade: fácil



Ingredientes Massa

400g de biscoito maisena triturado

7 colheres (sopa) de margarina sem sal Recheio

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

1 xícara (chá) de leite

500g de chocolate ao leite derretido

1 xícara (chá) de castanha de caju triturada

1 lata de creme de leite

1 copo de iogurte natural (200g) Cobertura

500g de chocolate ao leite derretido

1 lata de creme de leite

1 colher (sopa) de glucose de milho

Modo de preparo

Misture o biscoito triturado com a margarina e forre o fundo do refratário. Bata no liquidificador a gelatina dissolvida com o leite, chocolate, castanha, creme de leite e iogurte. Despeje sobre a base e leve à geladeira. Cubra com a mistura de chocolate e creme de leite e deixe gelar novamente.



Torta de pêssego no copinho

Tempo: 40min (+1h de geladeira)

Rendimento: 20 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 lata de pêssego em calda picado (reserve a calda)

4 colheres (sopa) de manteiga gelada em cubos

1 xícara (chá) de doce de leite cremoso

1 envelope de gelatina sem sabor

2 latas de creme de leite

200g de biscoito maisena triturado

1 lata de leite condensado

Modo de preparo

Misture o biscoito triturado com manteiga e coloque nos copinhos. Faça uma camada de doce de leite com creme de leite. Bata no liquidificador a gelatina dissolvida com o leite condensado e o restante do creme de leite. Complete os copinhos com o creme, finalize com pêssego picado e leve para gelar.



Pavê de doce de leite com especiarias

Tempo: 20min (+3h de geladeira)

Rendimento: 12 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de água

1 canela em pau

5 cravos

1/2 colher (chá) de noz-moscada

1 colher (sopa) de açúcar

3 xícaras (chá) de doce de leite cremoso

2 pacotes de biscoito champanhe

2 xícaras (chá) de chantilly pronto

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Prepare uma calda fervendo água com especiarias e açúcar. Misture o doce de leite com o chantilly. Monte o pavê alternando camadas de biscoito umedecido na calda e creme. Finalize com raspas de limão e leve à geladeira antes de servir.

