Daniel Cady ensina receita rápida e fácil bebida leve para quem tem azia e refluxo

Nutricionista afirma que bebida é leve, sem açúcar e pode ajudar na digestão durante os dias mais quentes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:01

Daniel Cady
Daniel Cady Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady usou as redes sociais para compartilhar uma dica simples e refrescante para enfrentar o calor do verão. Em publicação recente, ele sugeriu o consumo de suco de lima como alternativa natural e sem adição de açúcar.

Segundo Cady, a lima é uma fruta de pH alcalino e baixo índice glicêmico, características que podem contribuir para o bem-estar digestivo. De acordo com o nutricionista, a bebida pode ajudar pessoas que sofrem com azia, refluxo e má digestão, problemas comuns em períodos de alimentação mais pesada ou em dias de altas temperaturas.

Na postagem, ele destacou que o suco é uma escolha prática e acessível para o dia a dia, além de ser uma opção leve para hidratação no verão. O nutricionista também reforçou que pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem fazer diferença na rotina e na qualidade de vida.

Ex-marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cady costuma usar suas redes sociais para compartilhar orientações sobre alimentação equilibrada, saúde e escolhas simples que podem trazer benefícios ao organismo. A dica do suco de lima repercutiu entre seguidores, que comentaram sobre experiências com a fruta e o interesse em experimentar a bebida.

Daniel Cady

