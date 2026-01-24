APRENDA

Daniel Cady ensina receita rápida e fácil bebida leve para quem tem azia e refluxo

Nutricionista afirma que bebida é leve, sem açúcar e pode ajudar na digestão durante os dias mais quentes

Fernanda Varela

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:01

Daniel Cady Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady usou as redes sociais para compartilhar uma dica simples e refrescante para enfrentar o calor do verão. Em publicação recente, ele sugeriu o consumo de suco de lima como alternativa natural e sem adição de açúcar.

Segundo Cady, a lima é uma fruta de pH alcalino e baixo índice glicêmico, características que podem contribuir para o bem-estar digestivo. De acordo com o nutricionista, a bebida pode ajudar pessoas que sofrem com azia, refluxo e má digestão, problemas comuns em períodos de alimentação mais pesada ou em dias de altas temperaturas.

Na postagem, ele destacou que o suco é uma escolha prática e acessível para o dia a dia, além de ser uma opção leve para hidratação no verão. O nutricionista também reforçou que pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem fazer diferença na rotina e na qualidade de vida.