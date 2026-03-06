Acesse sua conta
Ex-BBB Lucas Pizane revela altura real e se compara a Léo Santana: 'Muita gente não acredita'

Cansado de ser chamado de 'pequeno', o cantor e ex-BBB revelou medida oficial

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 12:38

Ex-BBB Lucas Pizane revela altura real e se compara a Léo Santana
Ex-BBB Lucas Pizane revela altura real e se compara a Léo Santana Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você sempre achou que Lucas Pizane era baixinho, prepare-se para rever seus conceitos. O ex-BBB 24 decidiu colocar um ponto final em um assunto que o persegue há anos e revelou, de uma vez por todas, qual é a sua altura real.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor e influenciador apareceu em tom bem-humorado para responder seguidores que se surpreendem quando o encontram pessoalmente. Segundo Pizane, muita gente acredita que ele é menor do que realmente é.

“Eu não gosto de fofoca com meu nome”, brincou ele ao comentar a reação de uma internauta que disse ter ficado chocada ao descobrir o tamanho do ex-BBB.

Lucas Pizane revela altura real e se compara a Léo Santana

Lucas Pizane, do 'BBB 24' e Léo Santana por Reprodução/Redes Sociais
Lucas Pizane, do 'BBB 24' e Léo Santana por Reprodução/Redes Sociais
Lucas Pizane, do 'BBB 24' e Léo Santana por Reprodução/Redes Sociais
Lucas Pizane, do 'BBB 24', desabafa sobre fama de baixinho e prova altura com Léo Santana por Reprodução/Redes Sociais
Lucas Pizane por Reprodução/Instagram
Léo Santana chega ao circuito por Webert Belicio / Agnews
1 de 6
Ex-BBB Lucas Pizane revela altura real e se compara a Léo Santana por Reprodução/Redes Sociais

Logo em seguida, o baiano revelou a medida oficial: 1,87 metro. E ainda questionou os seguidores sobre a impressão que passam ao vê-lo apenas pela internet. “Eu tenho cara de 1,70? Não sou baixofóbico, mas vocês já veem meus vídeos há três anos e ainda acham que eu sou pequeno?”, disse.

Para provar que não está exagerando, Lucas Pizane fez uma espécie de “tour da altura” dentro do próprio apartamento. Ele mostrou que é um pouco mais alto que a geladeira e que consegue tocar facilmente o teto ao levantar o braço.

Mas a comparação que mais chamou atenção foi com o cantor Léo Santana. Segundo Pizane, ao aparecer ao lado do artista em uma foto, a diferença não parece tão grande quanto muita gente imagina. “Olha eu do lado de Léo Santana, que é o maior megazord que existe nesse Brasil. Ele nem parece tão gigante assim do meu lado”, brincou.

Mesmo fazendo a “defesa”, o influenciador também fez questão de relativizar. Ele afirmou que não se considera tão alto assim, apesar de estar acima da média.

“Tenho 1,87. Se jogar no Google, comprova. Acho chique isso de falar: ‘joga no Google’”, disse, rindo.

De acordo com o ex-BBB, a confusão acontece principalmente quando encontra fãs fora da internet. Muitas pessoas, segundo ele, chegam a duvidar que estão diante do próprio Pizane.

“Tem muita gente que me vê ao vivo e não acredita que sou eu, porque acha que eu não tenho esse tamanho todo”, contou.

