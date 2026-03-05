Acesse sua conta
FOTOS: De fio dental, namorado de Ellen Rocche vive versão gay de Romeu e Julieta no teatro

Guilherme Chelucci protagoniza peça “Romeu e Romeu”, releitura do clássico de Shakespeare com casal homoafetivo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:49

Guilherme Chelucci
Guilherme Chelucci Crédito: Reprodução

O ator Guilherme Chelucci, namorado de Ellen Rocche há seis anos, vai protagonizar uma releitura do clássico de William Shakespeare nos palcos. Aos 49 anos, ele interpreta uma versão gay do personagem na peça Romeu e Romeu – Por Essa nem Shakespeare Esperava.

Na montagem, Chelucci aparece em cena usando apenas uma tanguinha e um turbante, conforme mostram fotos de divulgação do espetáculo. O ator divide o palco com outros artistas, entre eles Pedro Pilar, que interpreta seu par romântico.

Guilherme Chelucci

Guilherme Chelucci por Reprodução
Guilherme Chelucci por Reprodução
Guilherme Chelucci por Reprodução
Guilherme Chelucci por Reprodução
Guilherme Chelucci por Reprodução
1 de 5
Guilherme Chelucci por Reprodução

A peça apresenta uma adaptação da história de Romeu e Julieta, mas com foco em um casal homoafetivo que enfrenta a rejeição das famílias, mantendo o conflito central do texto original.

Em entrevista ao site Gay.blog, o ator comentou a proposta da montagem e destacou a atualidade do tema. “O texto destaca a relação de dois homens apaixonados, um pelo outro, porém suas famílias não aceitam essa relação. A peça foi escrita nos anos 1980 e, na época, não era habitual ver um casal homoafetivo e, graças a Deus, isso é bem diferente hoje em dia, porém mesmo sendo um texto escrito há anos atrás ele é bem atual em diversos momentos”, afirmou.

Romeu e Romeu – Por Essa nem Shakespeare Esperava estreia em 14 de abril no Teatro Itália, em São Paulo. O espetáculo ficará em cartaz até 24 de junho.

