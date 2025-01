ENCONTRO INUSITADO

Ivete Sangalo provoca Giovanna Lima sobre namoro com Lucas Pizane: “Madeira cantou, né filha?”

Cantora faz brincadeira durante evento beneficente e diverte seguidores

A ex-BBB Giovanna Lima, que namora o também ex-participante do reality, Lucas Pizane, compartilhou um momento descontraído com a cantora Ivete Sangalo nas redes sociais. O encontro ocorreu durante a Noite da Aclamação , evento beneficente organizado pelo casal Lore Improta e Léo Santana. Na publicação, a influenciadora revelou a brincadeira feita por Ivete, que provocou: “Gostou mesmo da Bahia, madeira cantou, né filha?” >

“Topei com Ivete Sangalo aqui no evento e ela falou para mim: 'Gostou mesmo da Bahia, madeira cantou, né, filha?'. Não dá conta com ela", escreveu a influenciadora. Pizane, por sua vez, reagiu com um emoji envergonhado.>