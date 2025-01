CELEBRIDADES

Mani Reggo interage com ex de atual de Davi Brito e agita seguidores

Influenciadora publica foto na academia e recebe comentário de ex-namorado da atual do campeão do BBB 24

Com o verão fervendo em Salvador, Mani Reggo movimentou as redes sociais ao postar uma foto na academia e anunciar o início de “mais uma fase”. Entre os elogios recebidos pela influenciadora, o comentário do personal trainer Rafael Rizzo, ex-namorado de Adriana Paula, atual companheira de David Brito, chamou a atenção.>

“Verão 2025”, escreveu Rizzo, acompanhado de um emoji de sol. Mani, que foi namorada do campeão do BBB 24, respondeu com emojis de bíceps e sol, provocando grande repercussão entre os internautas. “Tem que treinar com ele porque ele é o melhor”, elogiou uma seguidora. “Eu shipo!”, celebrou outra. “Povo gosta de um babado forte”, brincou mais um usuário.>