REALITY SHOW

Fim das duplas? Veja como vai funcionar nova fase do BBB 25

Após eliminação de Edilberto e Raissa, competição deixa de ser em dupla e terá dinâmica com imunidade em jogo

Edilberto e Raissa foram a segunda dupla eliminada do BBB 25, recebendo 50,70% dos votos em um paredão disputado com Mateus e Vitória (43,51%) e Diego e Daniele (5,79%). Com a saída deles, o programa avança para uma nova fase, marcada pelo fim da competição em duplas, conforme anunciou o apresentador Tadeu Schmidt na edição da última terça-feira (28). >