sua diversão

BBB 25: 7 curiosidades sobre Vitória Strada e Mateus

Veja fatos sobre a dupla de amigos que disputa a permanência no Big Brother Brasil

Portal Edicase

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 19:01

Vitória Strada e Mateus estão no paredão do BBB 25 Crédito: Imagem: Fabio Rocha | TV Globo

Vitória Strada e Mateus Pires, uma das duplas mais comentadas do BBB 25, enfrentam o segundo paredão da temporada. Indicados pelos líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, eles disputam a permanência no programa contra os irmãos Diego e Daniele Hypólito, e o pai e filha Edilberto e Raissa. >

No discurso de defesa, eles enfatizaram o quanto estão totalmente entregues à experiência do reality show , reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio. “A gente joga, a gente cai, a gente levanta, a gente pensa que tá surtando, depois a gente vê que está certo”, disse Mateus Pires. Vitória Strada ainda acrescentou: “A gente está sendo a gente mesmo, sempre, mostrando todos os nossos lados, doidos como a gente é”. >

O resultado do paredão promete ser emocionante, já que as três duplas dividem opiniões entre os fãs do programa. Para te ajudar a decidir se a dupla deve ou não permanecer na casa, veja essas 7 curiosidades sobre os brothers ! >

1. Origem da dupla

Vitória Strada nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e iniciou sua trajetória como modelo aos 12 anos, participando de campanhas publicitárias e desfiles. Mateus Pires, também com 28 anos, nasceu em São José dos Campos, São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro quando tinha 11 anos, em razão da carreira de seu pai, que era militar da aeronáutica. >

2. A dupla se conheceu em uma festa

Vitória Strada e Mateus Pires se conheceram em uma festa na casa da atriz e ex-BBB Rafa Kalimann. Desde então, desenvolveram uma amizade sólida, marcada por experiências inusitadas, como ficar presos juntos em um elevador no início da amizade. “O laço que une a gente é o amor, o sentimento mais genuíno que existe, e a gente se ama”, disse a sister em entrevista ao Gshow. >

3. Carreira cheia de sucessos

Ao longo da carreira, Vitória Strada ganhou destaque na televisão , atuando em novelas como ‘Tempo de Amar’ (2017), ‘Espelho da Vida’ (2018) e ‘Salve-se Quem Puder’ (2020). Em 2014, foi vice-Miss Mundo Brasil, o que ajudou a dar visibilidade à sua carreira. Em 2022, ela venceu a Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. Com tantas conquistas, foi reconhecida na lista Forbes Under 30 como uma das jovens de maior destaque do Brasil. >

4. Perfil dedicado a desenhos e nail art

Durante a pandemia, Vitória Strada usou o desenho como uma maneira de lidar com a ansiedade, criando ilustrações que compartilha em um perfil nas redes sociais. Algumas dessas obras decoram seu apartamento, mostrando seu estilo único e criatividade. Além disso, ela também posta as nail arts que faz em suas próprias unhas. O perfil em que compartilha suas criações artísticas é o @vitoriastradaart . >

Vitória Strada e Mateus Pires entraram no BBB 25 comprometidos, e receberam o apoio dos amados Crédito: Imagem: Divulgação | TV Globo

5. Os dois entraram no BBB 25 namorando

Vitória Strada namora o ator Daniel Rocha, que a apoiou quando ela revelou a participação no programa . Segundo ela, essa força foi fundamental para controlar a ansiedade antes de entrar na casa. Mateus Pires, por sua vez, mantém um relacionamento discreto com Júnior Couto, um potiguar que trabalha como coordenador de desenvolvimento e gestão de rede em uma montadora de automóveis. >

6. Capacidade de adaptação

Quando criança, Mateus Pires passou por 10 escolas diferentes, o que ajudou ele a se adaptar facilmente a novos lugares e situações. Ele acredita que essa habilidade será uma vantagem no BBB 25 . >

7. Pais de pet