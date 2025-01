FORA DO REALITY

Edilberto e Raíssa, pai e filha, são eliminados do BBB25 com 50,70% dos votos

Paredão foi decidido na noite desta terça (28)

Elis Freire

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 23:36

Raissa e Edilberto Crédito: Reprodução/TV Globo

O público votou e decidiu que queria Edilberto e Raíssa fora da casa do BBB25. A dupla formada por pai e filha circenses foi a mais votada pelo Brasil para ser eliminada do reality da TV Globo, com 50,70% dos votos. >

Os dois foram indicados ao segundo paredão da temporada por Camilla e Thamiris que atenderam o Big Fone durante o programa ao vivo na noite do último domingo (26) e também rendeu uma imunidade para as irmãs cariocas. Edilberto e Raíssa disputavam pela permanência na casa com as duplas Vitória Strada e Mateus Pires, que receberam 43,51% dos votos, e Diego Hypolito e Daniele Hypólito, que receberam 5,79%.>

Edilberto e Raissa deram o que falar na casa do BBB 25 desde que foram parar na berlinda. O palhaço disse que ele e a filha estavam sendo perseguidos por outros brothers por terem ficado pela segunda vez seguida na mão do público. >

Disputado, o paredão dividiu opiniões com alguns internautas defendendo a permanência dos circenses, já que estariam “movimentando o jogo”. O resultado, porém, mostrou que o público não se cativou pela dupla de Ubá, Minas Gerais.>