'MARASMO'

Sonia Abrão detona duplas do BBB 25 e aponta injustiça em demissão de Boninho

Em entrevista no Uol, apresentadora atribuiu a falta de bons personagens no elenco do reality à saída do diretor

Elis Freire

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 16:32

Sonia Abrão aponta que demissão de Boninho foi 'injusto' Crédito: Reprodução

A apresentadora Sônia Abrão, convidada em programa no Uol, soltou o verbo ao falar do BBB25 da Globo. Sônia detonou as duplas do BBB25, que segundo ela está um ‘marasmo’, além de apontar injustiça na saída de Boninho como diretor do reality show. >

“A atitude que tomaram de desfazer esse contrato, essa carreira, achei cruel, na verdade achei muito cruel com ele. Não merecia isso depois de tantos sucessos que ele fez, o tanto que ele carregou o BBB nas costas, eu achei muito injusto na verdade”, argumentou a apresentadora da Rede TV!>

Ela defendeu que Boninho tinha uma sensibilidade que faltou na edição deste ano do reality, com a troca de diretoria. O Big Brother Brasil 2025 está sendo dirigido por Rodrigo Dourado, que já atuava há anos na produção do programa>

“Falta alma ali. Aquela coisa de alguém cutucando, vibrando, fazendo mistério, movimentando. Porque o Boninho era um integrante, ele não era só o diretor, ele fazia parte do enredo da trama, ele comandava aquilo. Ele chegou a dar em edições do BBB que tinha tudo para 'flopar', uma guinada que era simplesmente genial”, explicou >

“Ele tinha timing da coisa, a sensibilidade de como o público poderia estar reagindo. Ele sabia mexer com isso muito bem, e é isso que a gente sente falta”, disse ainda. >

Críticas duras

Sônia Abrão também detonou as duplas participantes deste BBB 25 e disse que dinâmica não tem funcionado para entreter o público. “Eu acho que está faltando um elenco. Esse negócio de entrar em dupla era uma ideia legal, na prática não está funcionando porque as duplas não são boas, e você não tem bola de cristal também, eles avaliaram, acharam que ia dar caldo, mas as duplas não são boas”, disparou, sem papas na língua.>

A apresentadora chegou a falar mal de nomes específicos que para ela nem deviam ter sido selecionados para a casa mais vigiada do brasil. ‘Tinha dupla que não tinha que estar aí não, mãe e filha, pai palhaço e a filha rebelde, olha, tem um pessoal que eu vou te falar. Eu não gosto do Diogo com a Vilma, foi uma grande decepção, enfim, tem um pessoal que não funciona e eu não sei se vai funcionar”, disse. >