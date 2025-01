REALITY SHOW

No BBB 25, Diego Hypolito revela diagnóstico de TDAH

Renata disse ter percebido no ex-ginasta sinais que indicam o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 14:17

Diego Hypolito no BBB 25 Crédito: Reprodução

Diego Hypolito revelou, nesta terça-feira (28), que foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O comentário ocorreu quando o ex-ginasta conversava com a irmã, Daniele Hypólito, e Renata no Quarto Anos 50 do Big Brother Brasil 25.>

O ex-atleta tentava explicar o que ocorreu no domingo (25). Durante a formação do paredão, Diego se sentiu mal e foi ao confessionário para receber apoio médico. "Tive uma crise de ansiedade. Eu não estava conseguindo reagir", afirmou.>

"Tu tem TDAH?", perguntou Renata. "Tenho", respondeu o ex-ginasta. A bailarina insistiu. "É diagnosticado?", o que Diego confirmou.>

Ainda durante a conversa, Renata disse ter notado que o ex-atleta demonstrava sinais de uma pessoa com TDAH. “A gente entende isso porque nós estamos aqui e eu já presenciei várias vezes”, falou.>

“Eu já namorei com o menino que tinha, então eu entendo um pouco disso, de você estar falando e a pessoa muda de assunto rápido. Não se concentra nos casos. Como eu convivi muito tempo, eu entendo, só que nem todo mundo entende”, completou.>