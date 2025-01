CONDIÇÃO RARA

Juliette, Maiara e Gretchen: veja famosas que enfrentam a alopécia androgenética

Celebridades falam abertamente sobre a condição que causa queda capilar e compartilham tratamentos e desafios

A alopécia androgenética, uma condição genética que provoca a queda progressiva dos cabelos, atinge milhares de pessoas — incluindo famosas que vêm tratando o tema com transparência. Entre elas, estão Gretchen, Maiara e Juliette Freire, que já relataram suas experiências com a perda capilar. >

Conhecida como a “Rainha do Rebolado”, Gretchen revelou recentemente estar lidando com um caso de alopecia progressiva. A cantora afirmou que a situação a levou a considerar um transplante capilar. “Estou com uma alopecia progressiva, sinal de que o cabelo vai cada vez mais cair. Se eu não fizer o transplante, não tem solução. […] Deixa eu usar o que quero. Estou muito tranquila com o meu visual”, declarou no início deste mês.>