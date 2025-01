PUPILEIRA

Só famosos: evento beneficente de Léo Santana e Lore Improta reúne 500 convidados

Tema do evento foi “Gilberto Gil - Cores Vivas” em homenagem ao cantor baiano; dinheiro arrecadado vai para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid)

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 21:46

Bela Gil, Léo Santana, Gilberto Gil, Lore Improta e Flora Gil Crédito: Ana Albuquerque/ CORREIO

Reunindo mais de 500 convidados, a segunda edição da Noite da Aclamação foi realizada nesta segunda-feira (28), na Pupileira, no bairro de Nazaré, em Salvador. Organizado por Léo Santana e Lore Improta, o evento teve como tema “Gilberto Gil - Cores Vivas” em homenagem ao cantor baiano e arrecadou doações para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). >

A cerimônia contou com uma apresentação da banda Timbalada, com participações de Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Rachel Reis. Também foi realizado o espetáculo musical "Cores Vivas", dirigido pelo dramaturgo Elísio Lopes Júnior e que homenageou o cantor Gilberto Gil.>

"A gente se sente realizado é um muito especial homenagear alguém que está presente no evento. Estou em êxtase em receber Gil e saber que viramos amigos dos nossos ídolos e de artistas que tanto admiramos. Tê-los aqui é uma conquista incrível", exaltou Léo Santana.>

"Quando trouxemos a ideia de homenagear Gil, ele pensou no tema do espetáculo e em pessoas que tenham relação com a obra dele. Convidamos Ivete, Rachel e Margareth pessoalmente e vai ser uma noite de pura Bahia, uma noite muito especial", disse Lore Improta.>

Representando a nova geração, a cantora Rachel Reis comentou sobre a experiência de dividir o palco com grandes artistas da música. "Me sinto muito feliz e honrada de estar aqui hoje cantando em homenagem ao meu avô Gil e ainda mais para um evento com uma causa tão nobre", afirmou.>

Entre os convidados estavam Regina Casé, a filha Bernadete e o genro, Lázaro Ramos, Telminha, Letícia Colin, Amauri Soares, Samuel de Assis, Márcio Victor, Flora Gil, Bela Gil e Raquel Reis.>

Lázaro Ramos Crédito: Ana Albuquerque

Cerca de R$ 428 mil foram arrecadados para as Osid no ano passado. No palco, Léo Santana relatou o sentimento com a cerimônia. "É um orgulho para nós realizarmos um evento desse tamanho e saber que toda a renda vai para as Obras Sociais Irmã Dulce", disse Léo.>