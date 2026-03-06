Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operada, Ivete Sangalo surgirá em rede nacional e fará show do BBB 26

Cantora anima os participantes com sucessos da carreira poucos dias após cirurgia no rosto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:57

Ivete Sangalo faz primeira live após fratura no rosto e tranquiliza fãs sobre recuperação
Ivete Sangalo faz primeira live após fratura no rosto e tranquiliza fãs sobre recuperação Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo está de volta. Menos de uma semana após operar o rosto, a 'presidenta da Bahia' está confirmada como a grande atração da festa do Big Brother Brasil 26 deste sábado (7). A artista volta ao reality seis dias após corrigir uma fratura no rosto - dois ossos quebraram.

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram
1 de 11
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica por Reprodução/Instagram

No repertório, Ivete deve apresentar clássicos da sua carreira, incluindo a faixa mais recente, “Vampirinha”. A cantora já é presença tradicional nas festas do programa e costuma animar os confinados com apresentações cheias de energia.

A festa também contará com uma estrutura especial dentro da casa, incluindo decoração moderna com LEDs, piscina de bolinhas e um espaço com câmera em 180 graus para produção de conteúdo pelos participantes. Na entrada do evento, os brothers serão recebidos por um túnel com fotos deles mesmos registradas antes da festa.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ivete Sangalo fará show exclusivo para hóspedes em resort na Praia do Forte

O que aconteceu com Ivete Sangalo? Cantora quebrou dois ossos do rosto após desmaio e fez cirurgia; entenda

Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia no rosto e manda recado aos fãs: 'Tô ótima'

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Cirurgia de Ivete Sangalo durou quase 6h e corrigiu fratura na mandíbula; entenda

Alta hospitalar recente

A apresentação ocorre poucos dias após Ivete receber alta do Hospital Sírio-Libanês, onde passou por uma cirurgia no rosto. O procedimento foi realizado após a cantora sofrer uma queda provocada por um episódio de síncope vasovagal, condição que pode causar queda de pressão e desmaios.

Segundo a própria artista, o desmaio aconteceu após um período de intensa rotina durante o Carnaval, aliado a um quadro de virose e desidratação. Na queda, ela acabou fraturando dois ossos da face e precisou passar por cirurgia para correção da lesão.

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews
1 de 38
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews

Depois do procedimento, Ivete tranquilizou os fãs ao afirmar que está se recuperando bem e agradeceu as mensagens de apoio recebidas nas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)
Imagem - Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26
Imagem - Wanessa Camargo diz que rivalidade com Sandy destruiu amizade entre elas e admite: 'Não dava para comparar'

Wanessa Camargo diz que rivalidade com Sandy destruiu amizade entre elas e admite: 'Não dava para comparar'

MAIS LIDAS

Imagem - Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia
01

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro
02

Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro

Imagem - Namorado de Jojo Todynho infarta após uso de anabolizantes e vai parar na UTI
03

Namorado de Jojo Todynho infarta após uso de anabolizantes e vai parar na UTI

Imagem - Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização
04

Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização