Operada, Ivete Sangalo surgirá em rede nacional e fará show do BBB 26

Cantora anima os participantes com sucessos da carreira poucos dias após cirurgia no rosto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:57

Ivete Sangalo faz primeira live após fratura no rosto e tranquiliza fãs sobre recuperação Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo está de volta. Menos de uma semana após operar o rosto, a 'presidenta da Bahia' está confirmada como a grande atração da festa do Big Brother Brasil 26 deste sábado (7). A artista volta ao reality seis dias após corrigir uma fratura no rosto - dois ossos quebraram.

No repertório, Ivete deve apresentar clássicos da sua carreira, incluindo a faixa mais recente, “Vampirinha”. A cantora já é presença tradicional nas festas do programa e costuma animar os confinados com apresentações cheias de energia.

A festa também contará com uma estrutura especial dentro da casa, incluindo decoração moderna com LEDs, piscina de bolinhas e um espaço com câmera em 180 graus para produção de conteúdo pelos participantes. Na entrada do evento, os brothers serão recebidos por um túnel com fotos deles mesmos registradas antes da festa.

Alta hospitalar recente

A apresentação ocorre poucos dias após Ivete receber alta do Hospital Sírio-Libanês, onde passou por uma cirurgia no rosto. O procedimento foi realizado após a cantora sofrer uma queda provocada por um episódio de síncope vasovagal, condição que pode causar queda de pressão e desmaios.

Segundo a própria artista, o desmaio aconteceu após um período de intensa rotina durante o Carnaval, aliado a um quadro de virose e desidratação. Na queda, ela acabou fraturando dois ossos da face e precisou passar por cirurgia para correção da lesão.

