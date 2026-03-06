Cachorro de sister do BBB 26 vira fenômeno e já tem mais seguidores que ex-participante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de março de 2026 às 15:13
Nem só os participantes estão conquistando o público do BBB 26. Fora da casa, quem virou sensação nas redes sociais foi Lindolfo, cachorro da sister Samira. O pet já soma mais seguidores no Instagram do que Brigido, ex-participante da temporada.
Atualmente, o perfil de Lindolfo reúne cerca de 105 mil seguidores, enquanto Brigido, que já deixou o reality, tem aproximadamente 96 mil. A diferença chamou atenção dos fãs do programa e passou a repercutir nas redes.
Lindolfo, cachorro de Samira do BBB 26
A popularidade do cachorro cresceu ainda mais após um momento exibido no programa na última quarta-feira (4). Durante a Festa da Líder, Samira recebeu uma carta “assinada” por Lindolfo e se emocionou ao ler a mensagem enviada para ela dentro da casa.
A carta fazia referência a uma conquista importante na história do animal. Lindolfo passou a usar recentemente uma prótese em uma das patas. O cachorro vive com três pernas após ser resgatado da rua, história que já havia sensibilizado o público antes mesmo da estreia do reality.
Durante a Casa de Vidro, Samira contou que um de seus objetivos no programa era justamente conseguir recursos para garantir a prótese para o pet. A trajetória do animal mobilizou fãs e ajudou a impulsionar sua popularidade nas redes sociais.
Com a repercussão, Lindolfo também passou a atuar como influenciador digital. O cachorro foi contratado por uma marca de produtos para pets para participar de uma campanha de itens de cuidados e higiene. No entanto, a Globo derrubou os contratos, já que Samira tem exclusividade com a emissora.
Fora da casa, familiares da sister acompanham a reação do animal sempre que Samira aparece na televisão. Segundo a irmã da participante, Lindolfo parece reconhecer a voz da dona. Quando escuta Samira, o cachorro levanta as orelhas e fica atento, como se estivesse procurando por ela.