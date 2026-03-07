Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de março de 2026 às 16:00
Para fechar a semana com chave de ouro, o sábado (7) traz o confronto que todos estavam esperando em Êta Mundo Melhor!. Candinho, cansado de tantas mentiras, confronta Ernesto na prisão e vai direto ao ponto: ele quer saber se Sandra está realmente viva e onde ela se esconde.
Enquanto isso, no hospital, o mistério sobre o mal-estar de Dita termina. Estela abre os olhos da amiga e é categórica: ela está grávida e Candinho precisa saber que será pai. Sem saída, Dita acaba confessando a verdade para Lourival. E não para por aí: Cunegundes tem uma "epifania" após conversar com a Miss Piracema. O que será que a "Boca de Fogo" está planejando agora?
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.