Ex-BBB Amanda Djehdian revela perda de gêmeos um ano após perder o 1ª filho: 'A dor me consome'

Influenciadora emocionou seguidores com relato sobre a força das 'mães de anjos'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:51

Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ex-BBB Amanda Djehdian abriu o coração com seus seguidores para revelar que sofreu uma nova perda gestacional no Dia da Mulher (8). Desta vez, a influenciadora esperava gêmeos idênticos, fruto de seu casamento com o empresário Mateus Hoffmann.

O desabafo acontece exatamente um ano após Amanda passar por sua primeira perda, em abril de 2025. "Infelizmente, um ano depois de perder nosso primeiro bebê, nós novamente sofremos a perda de não um, mas dois bebês lindos", escreveu ela, visivelmente abalada.

Amanda contou que estava vivendo os dias mais felizes de sua vida com a notícia da gestação gemelar. Curiosamente, a data prevista para o parto era 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, de quem a influenciadora é devota. "Pedi tanto à Mãezinha para me dar meus bebês... nunca estive tão feliz e tranquila", relembrou.

Apesar de todo o cuidado médico e do apoio de especialistas em reprodução, a gestação não evoluiu. No texto, Amanda relatou a vulnerabilidade: "Hoje não sou a Amanda que vocês conhecem, hoje não quero ser forte. Hoje me entrego à dor novamente. Sou mãe de três, mas nunca vou saber o rostinho deles".