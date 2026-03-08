GOLPE DIGITAL

Filha de Renato Gaúcho, cai em golpe do 'chocolate grátis' e alerta: 'Virou uma bola de neve'

Carol Portaluppi acreditou em promoção falsa e acabou compartilhando link para contatos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 21:28

Filha de Renato Gaúcho, cai em golpe do 'chocolate grátis' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Carol Portaluppi usou as redes sociais para contar aos seguidores que acabou sendo vítima de um golpe bastante comum na internet e ainda fez um alerta para quem recebeu mensagens dela.

Filha do técnico Renato Gaúcho, Carol explicou que acreditou em uma suposta promoção que prometia R$ 1 mil em chocolates. Para participar, porém, era preciso compartilhar um link com outras pessoas.

Sem desconfiar que se tratava de uma fraude, ela acabou enviando o link para vários contatos no WhatsApp.

Carol Portaluppi 1 de 19

Em um vídeo publicado nas redes, a influenciadora contou que percebeu rapidamente que algo estava errado e resolveu avisar todo mundo.

Segundo ela, a mensagem parecia vir de uma marca conhecida de chocolate e indicava que o prêmio seria liberado após o envio do link para cerca de 20 pessoas.

Carol contou que acabou acreditando na promoção e encaminhou a mensagem para amigas. O problema é que algumas delas também começaram a acessar o conteúdo e compartilhar o link. “Virou uma bola de neve”, explicou.

A influenciadora contou que recebeu a mensagem de uma amiga e, achando que era verdadeira, decidiu participar da promoção.

Depois disso, enviou o link para várias pessoas próximas, que também passaram a repassar a mensagem. Foi nesse momento que ela percebeu que poderia se tratar de um golpe. Preocupada, Carol pediu que ninguém abrisse o link caso tivesse recebido a mensagem enviada por ela.

Apesar da situação, a influenciadora tratou o episódio com bom humor ao falar com os seguidores. Ela brincou que tudo começou porque acreditou que poderia ganhar um grande estoque de doces. “Eu só queria comer chocolate”, comentou, rindo da situação.