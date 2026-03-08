STREAMING

Harry Styles estreia especial na Netflix antes de turnê mundial; saiba detalhes

Registro mostra as primeiras performances ao vivo do seu novo álbum 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'

Publicado em 8 de março de 2026 às 20:54

Harry Styles Crédito: Reprodução | Instagram

Os fãs de Harry Styles já têm um novo motivo para correr para o streaming. A Netflix disponibilizou neste domingo (8) o especial Harry Styles: Uma Noite em Manchester, que registra um dos primeiros shows da nova fase da carreira do cantor.

Gravado em Manchester, na Inglaterra, o espetáculo apresenta pela primeira vez ao vivo as músicas do novo álbum do artista, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, lançado oficialmente no dia 6 de março.

O disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally conta com 12 faixas e tem produção executiva de Kid Harpoon, colaborador frequente do cantor e também responsável pelo álbum Harry's House.

Outro lançamento recente do cantor foi o videoclipe da música American Girls, divulgado no mesmo dia em que o álbum chegou ao público.

O vídeo aposta em uma estética cinematográfica, com cenas cheias de ação, como perseguições em alta velocidade, motocicletas e explosões no deserto. Em alguns momentos, o clipe mostra o próprio Harry em um set de filmagem fictício, acompanhando a gravação dessas sequências.

Entre os fãs, surgiram teorias de que o vídeo pode conter referências a momentos da época em que o artista fazia parte do grupo One Direction, especialmente aos clipes de Kiss You e Steal My Girl.

O lançamento do novo álbum também marca o início da turnê mundial Together, Together Tour, que deve percorrer diversas cidades ao longo de 2026.

Entre os destinos confirmados está o Brasil. Harry Styles tem quatro apresentações marcadas no Estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho.

A turnê terá cerca de 50 datas e passará por cidades como Amsterdã, Londres, Nova York, Cidade do México, Melbourne e Sydney. Um dos destaques será a residência artística de 30 noites no Madison Square Garden, em Nova York.