FAMOSOS

Ex-galã da Globo, Sidney Sampaio se casa e ganha 'bronca' de famoso: 'Nem fui convidado'

Ator compartilhou registros românticos ao lado esposa, Luana Sales

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:20

Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O eterno galã de 'Malhação, Sidney Sampaio, de 45 anos, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (9) para anunciar que se casou com a médica dermatologista Luana Sales, com quem ele já vinha vivendo um relacionamento que descreve como "transformador".

Com fotos sorridentes e exibindo as alianças após o casamento no civil, Sidney abriu o coração: "Quando percebemos, já era amor. Oficialmente casados! Deus cuidou de tudo e está preparando os melhores dias de nossas vidas", declarou o ator.

Ator Sidney Sampaio se casa no civil 1 de 13

A notícia foi tão repentina que até os amigos famosos do ator ficaram em choque. O ex-jogador Zé Love, colega de confinamento de Sidney no reality 'A Fazenda', não perdeu a chance de brincar: "Oxi... nem fui convidado! Brincando, irmão, que Deus abençoe muito a união de vocês", escreveu. A ex-BBB Gizelly Bicalho também passou para deixar seus parabéns ao novo casal.

O romance começou em São Paulo, enquanto Sidney trabalhava e Luana fazia um curso de especialização. Segundo o ator, a sintonia foi imediata e diferente de tudo o que ele já experimentou em outras relações. Luana, que é especialista em transplante capilar e tem uma clínica no interior de São Paulo, costuma ser discreta nas redes sociais, o que tornou o anúncio do casamento ainda mais impactante para os fãs.