Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-galã da Globo, Sidney Sampaio se casa e ganha 'bronca' de famoso: 'Nem fui convidado'

Ator compartilhou registros românticos ao lado esposa, Luana Sales

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:20

Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O eterno galã de 'Malhação, Sidney Sampaio, de 45 anos, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (9) para anunciar que se casou com a médica dermatologista Luana Sales, com quem ele já vinha vivendo um relacionamento que descreve como "transformador".

Com fotos sorridentes e exibindo as alianças após o casamento no civil, Sidney abriu o coração: "Quando percebemos, já era amor. Oficialmente casados! Deus cuidou de tudo e está preparando os melhores dias de nossas vidas", declarou o ator.

Ator Sidney Sampaio se casa no civil

Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Ex-galã de 'Malhação', Sidney Sampaio se casa no civil por Reprodução/Redes Sociais
Ex-galã de 'Malhação', Sidney Sampaio se casa no civil por Reprodução/Redes Sociais
Ex-galã de 'Malhação', Sidney Sampaio se casa no civil por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Sidney Sampaio e sua esposa, Luana Sales por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Neymar se explica após curtir fotos sensuais de modelo francesa: 'Foi sem querer'

Neymar se explica após curtir fotos sensuais de modelo francesa: 'Foi sem querer'

Imagem - VÍDEO: Apresentador morre minutos após fim de seu programa na TV

VÍDEO: Apresentador morre minutos após fim de seu programa na TV

Imagem - Ex-BBB Amanda Djehdian revela perda de gêmeos um ano após perder o 1ª filho: 'A dor me consome'

Ex-BBB Amanda Djehdian revela perda de gêmeos um ano após perder o 1ª filho: 'A dor me consome'

A notícia foi tão repentina que até os amigos famosos do ator ficaram em choque. O ex-jogador Zé Love, colega de confinamento de Sidney no reality 'A Fazenda', não perdeu a chance de brincar: "Oxi... nem fui convidado! Brincando, irmão, que Deus abençoe muito a união de vocês", escreveu. A ex-BBB Gizelly Bicalho também passou para deixar seus parabéns ao novo casal.

O romance começou em São Paulo, enquanto Sidney trabalhava e Luana fazia um curso de especialização. Segundo o ator, a sintonia foi imediata e diferente de tudo o que ele já experimentou em outras relações. Luana, que é especialista em transplante capilar e tem uma clínica no interior de São Paulo, costuma ser discreta nas redes sociais, o que tornou o anúncio do casamento ainda mais impactante para os fãs.

O ator marcou gerações como Daniel em 'Malhação' e brilhou em novelas como 'Alma Gêmea' e 'Os Dez Mandamentos'.

Leia mais

Imagem - Kelly Key faz apelo após vizinho tentar agredir seu pai e perseguir sua filha: 'Pedido de ajuda'

Kelly Key faz apelo após vizinho tentar agredir seu pai e perseguir sua filha: 'Pedido de ajuda'

Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem mudar seu destino

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem mudar seu destino

Tags:

Casamento Ator Ator de Malhação Malhação Sidney Sampaio

Mais recentes

Imagem - Ana Castela e Zé Felipe reaparecem juntos após término

Ana Castela e Zé Felipe reaparecem juntos após término
Imagem - Sandra envenena Ernesto após ser ameaçada em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (9)

Sandra envenena Ernesto após ser ameaçada em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (9)
Imagem - Tendências 2026: 5 formatos de unhas que você precisa testar para renovar o visual

Tendências 2026: 5 formatos de unhas que você precisa testar para renovar o visual

MAIS LIDAS

Imagem - Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador
01

Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
02

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar
03

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
04

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres